Прокуратура защищает права дольщиков: за год 10 уголовных дел

Так, прокуратура Ленинского округа Тюмени выявила привлечение ООО «Техноцентр» денежных средств дольщика до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, что недопустимо. Прокуратура округа возбудила в отношении генерального директора административное дело по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ (привлечение денежных средств гражданина по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома до его государственной регистрации). По результатам рассмотрения дела руководитель подвергнут штрафу в размере 20 тысяч рублей.