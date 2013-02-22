Прокуратура защищает права дольщиков: за год 10 уголовных дел

Права дольщиков в этих случаях защищает прокуратура.
Для устранения 160 нарушений внесено 56 представлений, 2 протеста, возбуждено 7 административных дел, объявлено 15 предостережений, в суды направлено 7 заявлений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 55 должностных лиц. Правоохранительными органами возбуждено 10 уголовных дел.
Как информирует областная прокуратура, распространены факты нарушений ст. 3 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в связи с привлечением средств граждан до государственной регистрации договоров долевого участия.
Так, прокуратура Ленинского округа Тюмени выявила привлечение ООО «Техноцентр» денежных средств дольщика до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, что недопустимо. Прокуратура округа возбудила в отношении генерального директора административное дело по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ (привлечение денежных средств гражданина по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома до его государственной регистрации). По результатам рассмотрения дела руководитель подвергнут штрафу в размере 20 тысяч рублей.
Выявлены случаи нарушения застройщиками предусмотренного ст. 51 Градостроительного кодекса РФ срока для обращения в орган местного самоуправления с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство.
Так, по результатам рассмотрения представления, внесенного прокурором Ленинского административного округа города Тюмени в адрес генерального директора ООО «СибСтрой», застройщиком продлено разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Блюхера г. Тюмень.
Прокуратура города Тобольска выявила факт осуществления ООО «Жилищное строительство» строительства многоквартирного жилого дома в Тобольске без соответствующего разрешения на строительство. В этой связи прокуратура города возбудила в отношении директора коммерческой фирмы административное дело по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство). По результатам рассмотрения дела руководитель оштрафован на 20 тысяч рублей.
Следует отметить, что работу по обеспечению прав дольщиков прокуратура Тюменской области ведет в тесном взаимодействии с Правительством региона. Итог работы – это защищенные права более 1,6 тысяч участников долевого строительства жилья.
Вопросы защиты прав участников долевого строительства находятся на личном контроле прокурора области.