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7 семей из 17 переселят из ветхого дома на улице Водников

22 февраля 2013, 13:07
Жители дома № 8 на улице Водников в поселке Антипино проживают в непригодных условиях. Переселять их приходится через суды. 7 исков уже удовлетворены в суде.

Жители дома № 8 на улице Водников в поселке Антипино проживают в непригодных условиях. Переселять их приходится через суды. 7 исков уже удовлетворены в суде.

Жильцы бревенчатой двухэтажки обратились в прокуратуру Ленинского округа Тюмени, когда поняли, что переселять их из ветхого дома пока никто не собирается.

Проведенной проверкой установлено, что дом в Антипино был построен в 1966 году из бруса. За более чем 40-летнюю эксплуатацию большинство конструкций его сгнило, дом в 2010 году был признан аварийным и подлежащим сносу.

Жилой кодекс РФ предписывает переселять жильцов таких домов вне очереди – предоставлять им помещения по договорам найма. Между тем, администрация города мер к сносу опасного дома и переселению граждан не принимала, сообщает облпрокуратура.

В связи с этим прокуратура округа обратилась в Центральный районный суд Тюмени к городской администрации с исками, в которых потребовала отселения 17 семей из аварийного дома. На сегодняшний день судом рассмотрено и удовлетворено семь исков прокурора.

Рассмотрение в суде оставшихся 10 исков стоит на контроле прокурора округа.

#Новости#Ветхое жилье#Прокуратура Тюменской области#Безопасность#Недвижимость#Женя#Общество
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