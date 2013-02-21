nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

228 тюменских ветеранов ВОВ получили соцвыплаты на ремонты

21 февраля 2013, 15:54
Первоначально в списке получателей 2012 года стояли 182 заявителя. В итоге субсидии на ремонт жилья получили 228 человек.

По состоянию на 1 января 2013 года среди нуждающихся на получение соцвыплаты на ремонт стояло 2182 два ветерана – инвалида Великой Отечественной войны. На эти цели было запланировано 18 млн 150 тысяч рублей для выплат 182 заявителям, рассказал сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству Тюменской городской Думы директор департамента городского хозяйства Александр Шпиренко.

Средняя сумма заявителям в последний год составляла 75 тысяч вместо 100, определенных административным регламентом. Но заложенная на субсидирование общая сумма не меняется, поэтому к августу образовалась некоторая экономия. Так была начала работа по дополнительному списку ветеранов из 76 человек. Уточненный список заявителей составил из 258 заявителей вместо 182.

В итоге 142 заявителя изъявили желание выполнять работы собственными силами, 62 – силами подрядных организаций, 54 – выбыли из списка (25 по причине переноса соцвыплаты на 2013 год по просьбе самих заявителей; 4 отказались проводить ремонтные работы; 9 не предоставили доступ для обследования жилых помещения; 16 - по причине смерти). Вместо выбывших в список попали следующие на очереди.

Так, в 2012 году из 258 человек 228 получили соцвыплату на сумму 14 млн 221 тысяча рублей. Из них 194 человека выполнили ремонт сами, 34 – силами подрядчиков. 30 заявителей выплаты не получили, из них 21 – не определились с подрядными организациями, 9 заявителей, планировавших сделать ремонт самостоятельно, не выполнили его. «228 человек получили соцвыплаты, это меньше на 30 человек от уточненного плана, но на 46 больше годового плана», - отметил директор департамента. Остаток средств составил почти 4 млн рублей.

«Перечисление средств производится только после подтверждения факта проведенных ремонтных работ, поэтому факт нецелесообразного расходования средств исключается», - объяснил невозможность использования денег не по программе чиновник.

«Жалоб массовых нет, и даже мелких нет. Я думаю, что работу нужно в этом темпе и продолжать», - заключил председатель постоянной комиссии Николай Романов.

#Новости#Ветераны#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25