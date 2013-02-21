228 тюменских ветеранов ВОВ получили соцвыплаты на ремонты

По состоянию на 1 января 2013 года среди нуждающихся на получение соцвыплаты на ремонт стояло 2182 два ветерана – инвалида Великой Отечественной войны. На эти цели было запланировано 18 млн 150 тысяч рублей для выплат 182 заявителям, рассказал сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству Тюменской городской Думы директор департамента городского хозяйства Александр Шпиренко.
Средняя сумма заявителям в последний год составляла 75 тысяч вместо 100, определенных административным регламентом. Но заложенная на субсидирование общая сумма не меняется, поэтому к августу образовалась некоторая экономия. Так была начала работа по дополнительному списку ветеранов из 76 человек. Уточненный список заявителей составил из 258 заявителей вместо 182.
В итоге 142 заявителя изъявили желание выполнять работы собственными силами, 62 – силами подрядных организаций, 54 – выбыли из списка (25 по причине переноса соцвыплаты на 2013 год по просьбе самих заявителей; 4 отказались проводить ремонтные работы; 9 не предоставили доступ для обследования жилых помещения; 16 - по причине смерти). Вместо выбывших в список попали следующие на очереди.
Так, в 2012 году из 258 человек 228 получили соцвыплату на сумму 14 млн 221 тысяча рублей. Из них 194 человека выполнили ремонт сами, 34 – силами подрядчиков. 30 заявителей выплаты не получили, из них 21 – не определились с подрядными организациями, 9 заявителей, планировавших сделать ремонт самостоятельно, не выполнили его. «228 человек получили соцвыплаты, это меньше на 30 человек от уточненного плана, но на 46 больше годового плана», - отметил директор департамента. Остаток средств составил почти 4 млн рублей.
«Перечисление средств производится только после подтверждения факта проведенных ремонтных работ, поэтому факт нецелесообразного расходования средств исключается», - объяснил невозможность использования денег не по программе чиновник.
«Жалоб массовых нет, и даже мелких нет. Я думаю, что работу нужно в этом темпе и продолжать», - заключил председатель постоянной комиссии Николай Романов.