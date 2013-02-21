228 тюменских ветеранов ВОВ получили соцвыплаты на ремонты

Так, в 2012 году из 258 человек 228 получили соцвыплату на сумму 14 млн 221 тысяча рублей. Из них 194 человека выполнили ремонт сами, 34 – силами подрядчиков. 30 заявителей выплаты не получили, из них 21 – не определились с подрядными организациями, 9 заявителей, планировавших сделать ремонт самостоятельно, не выполнили его. «228 человек получили соцвыплаты, это меньше на 30 человек от уточненного плана, но на 46 больше годового плана», - отметил директор департамента. Остаток средств составил почти 4 млн рублей.