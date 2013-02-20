В 2013 году в Тюмени планируют переселить из ветхого более 800 жителей

Темпы переселения и сноса ветхого жилья в Тюмени заметно оживились за последний год. Если в 2011 году было отселено из 639 человек из 221 помещения, то в 2012 – 1 187 человек переехали из 450 ветхих квартир.
В 2013 году планируется переселить 888 человек из 345 помещений. Сейчас уже оформляется заявка на получение субсидий на эти цели. Об этом сообщила на заседании постоянной комиссии по экономической политике директор департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Анна Игнатьева.
Так, за счет средств регионального фонда софинансирования идет отселение домов № 13а и 13б на улице Хохрякова, а также на Кирова, 13. В них 7 частных жилых помещений и 31 – муниципальное. 18 нанимателей уже отселены (приобретено 19 квартир); права 7 нанимателей жилья рассматривались в суде, по итогам которых принято решение о предоставлении им 12 жилых помещений; гражданам 2 помещений на уже согласоваются договоры о предоставлении жилья в найм; переселенцам одного помещения предоставлено помещение из государственного жилого фонда Тюменской области; для жителей 3 помещений приобретаются еще квартиры; собственникам 5 помещений выплачена выкупная стоимость жилья; права собственников 2 помещений рассматриваются в суде. Пока обозначенные дома не снесены.
Также ведется работа за счет средств регионального фонда софинансирования расходов по расселению и сносу домов по улицам: Комунны, 57, Баумана, 47, Водников, 5, в с Антипино, повреждённых в результате пожаров. 18 нанимателей уже отселены, собственникам 2 помещений выплачена компенсация. Один дом уже снесен.
Из жилых домов № 36 и 38 по улице Индустриальной необходимо расселить 45 жилых помещений (11 из которых муниципальные). Работа по сносу ведется, пока здания не снесены. В 96 жилых помещениях, расположенных в домах № 55, 57, 59, 61, 63 по улице Октябрьской; Тюменской, 47; по улице 8-е Августа, 16; пер. Степном, 68а; Максима Горького, 51а и 51б; Комсомольской, 33, 28 муниципальных помещений и 68 – частных. Пока снос этих домов не осуществлен.
Депутаты предложили на комиссии говорить в статистике не о жилых помещениях, а о домах в целом. «В некоторых жилых домах остаются по одному-два жилых помещения, из которых мы никак не можем переселить граждан. Мы уходим в долгие судебные тяжбы и, боюсь, что показатель количества домов не будет целиком характеризовать работу», - пояснила Анна Игнатьева.
В 2013 году в рамках программы «Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2012-2014 годы» планируется переселить граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2012 году (на эти цели требуется 200 513 тысяч рублей); а продолжить переселение из дома по улице Первомайская, 32 (переселение из которого начато еще в прошлом году). Также требуется организовать переселение домов по улицам: Таврическая, 11б; Таежная, 4; Охотская, 42; Панфиловцев, 47; Красноармейская, 18; Менжинского, 24; Гастелло, 61; Трактовая, 104 и 106; Щорса, 7 и Курортная, 57. На эти цели требуется 244 147 тысяч рублей.