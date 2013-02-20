В 2013 году в Тюмени планируют переселить из ветхого более 800 жителей

Так, за счет средств регионального фонда софинансирования идет отселение домов № 13а и 13б на улице Хохрякова, а также на Кирова, 13. В них 7 частных жилых помещений и 31 – муниципальное. 18 нанимателей уже отселены (приобретено 19 квартир); права 7 нанимателей жилья рассматривались в суде, по итогам которых принято решение о предоставлении им 12 жилых помещений; гражданам 2 помещений на уже согласоваются договоры о предоставлении жилья в найм; переселенцам одного помещения предоставлено помещение из государственного жилого фонда Тюменской области; для жителей 3 помещений приобретаются еще квартиры; собственникам 5 помещений выплачена выкупная стоимость жилья; права собственников 2 помещений рассматриваются в суде. Пока обозначенные дома не снесены.