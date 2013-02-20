Бесплатная приватизация жилья продлена до 2015 года

Напомним, предложение продлить бесплатную приватизацию поступило от президента РФ Владимир Путина. По его словам, данный вопрос является социально значимым и касается очень большого числа людей. Различные эксперты сообщают, что в настоящее время приватизировать жилье успели от 70% до 80% россиян, которые имеют на это право.