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Бесплатная приватизация жилья продлена до 2015 года

20 февраля 2013, 15:22
Закон о продлении срока бесплатной приватизации одобрили Члены Совета Федерации. Он был принят накануне.

Напомним, предложение продлить бесплатную приватизацию поступило от президента РФ Владимир Путина. По его словам, данный вопрос является социально значимым и касается очень большого числа людей. Различные эксперты сообщают, что в настоящее время приватизировать жилье успели от 70% до 80% россиян, которые имеют на это право.

Законопроект «О внесении изменения в статью 2 федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» внесли в Госдуму главы четырех фракций в Госдуме: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР), сообщает «Интерфакс».

«Данная мера будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье, а также обеспечит равенство среди граждан, которые получают жилье в период, охватываемый после 1 марта 2013 года, в том числе семей военнослужащих, ветеранов боевых действий, сирот - выпускников детских домов и так далее», - говорится в пояснительной записке.

В соответствии с действующим законодательством, бесплатная приватизация жилья заканчивается 1 марта 2013 года.

#Новости#Приватизация#Законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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