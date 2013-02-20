Бесплатная приватизация жилья продлена до 2015 года

Напомним, предложение продлить бесплатную приватизацию поступило от президента РФ Владимир Путина. По его словам, данный вопрос является социально значимым и касается очень большого числа людей. Различные эксперты сообщают, что в настоящее время приватизировать жилье успели от 70% до 80% россиян, которые имеют на это право.
Законопроект «О внесении изменения в статью 2 федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» внесли в Госдуму главы четырех фракций в Госдуме: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР), сообщает «Интерфакс».
«Данная мера будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье, а также обеспечит равенство среди граждан, которые получают жилье в период, охватываемый после 1 марта 2013 года, в том числе семей военнослужащих, ветеранов боевых действий, сирот - выпускников детских домов и так далее», - говорится в пояснительной записке.
В соответствии с действующим законодательством, бесплатная приватизация жилья заканчивается 1 марта 2013 года.