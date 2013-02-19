Дома Европейского микрорайона получили награду архитектурного конкурса

В конкурсе приняли участие 152 проекта из 26 городов России, Германии, Белоруссии, Украины, Казахстана и Узбекистана. Работы участников оценивали четыре блока жюри – профессиональное, в состав которого были включены лауреаты прошлых лет, жюри прессы, народное и бизнес-жюри. Впервые при подсчете баллов была применена уникальная система, которая позволяет добиться результатов, свободных от субъективных оценок и лоббирования. В итоге эксперты сформировали независимый рейтинг в области архитектуры и дизайна.