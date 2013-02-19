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Дома Европейского микрорайона получили награду архитектурного конкурса

19 февраля 2013, 10:03
Проект домов серии «Modern» микрорайона «Европейский» компании «Партнер-Инвест» завоевал престижные награды на национальном архитектурном конкурсе «Золотая капитель».

Проект домов серии «Modern» микрорайона «Европейский» компании «Партнер-Инвест» завоевал престижные награды на национальном архитектурном конкурсе «Золотая капитель».

В конкурсе приняли участие 152 проекта из 26 городов России, Германии, Белоруссии, Украины, Казахстана и Узбекистана. Работы участников оценивали четыре блока жюри – профессиональное, в состав которого были включены лауреаты прошлых лет, жюри прессы, народное и бизнес-жюри. Впервые при подсчете баллов была применена уникальная система, которая позволяет добиться результатов, свободных от субъективных оценок и лоббирования. В итоге эксперты сформировали независимый рейтинг в области архитектуры и дизайна.

Проект жилых домов серии «Modern», расположенных в микрорайоне «Европейский», стал обладателем сразу нескольких призов. Эксперты присудили ему Гран-при фестиваля и отдали первую премию «Золотая капитель». Напомним, в 2011 году дома серии «Мodern» в Европейском микрорайоне получили почетную архитектурную премию в рамках конкурса «Рука мастера».

Серебряный диплом получил микрорайон «Европейский» за концепцию благоустройства. Этот же проект, созданный архитектурным бюро «Оса» и воплощенный в Тюмени компанией «Партнер-Инвест», назвало лучшим и независимое жюри прессы.

Призерами фестиваля стали также здания общественного центра в Волгограде и частного жилого дома в Барнауле. Теперь Тюмень, как город активно строящийся и развивающийся, может с полным правом утверждать, что на него может равняться вся Россия.

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