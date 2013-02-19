Договоры купли-продажи, дарения, аренды, ренты недвижимости теперь не подлежат регистрации

Например, если гражданин решил купить недвижимость, то раньше ему надо было заплатить тысячу рублей госпошлины за регистрацию права собственности. Затем за регистрацию сделки ещё тысячу рублей (по пятьсот рублей на продавца и покупателя). Теперь процедура упрощается, так как сделка будет считаться заключенной с момента подписания договора. Но, по мнению специалистов, это не отразится на безопасности интересов всех участников сделки.