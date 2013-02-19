Договоры купли-продажи, дарения, аренды, ренты недвижимости теперь не подлежат регистрации

С 1 марта пункт 2 статьи 8 ГК РФ «Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом» утрачивает силу.
В Гражданский кодекс добавлена новая статья 8.1, в соответствии с которой права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.
Теперь договоры купли-продажи, дарения, аренды, ренты недвижимости не подлежат регистрации.
Например, если гражданин решил купить недвижимость, то раньше ему надо было заплатить тысячу рублей госпошлины за регистрацию права собственности. Затем за регистрацию сделки ещё тысячу рублей (по пятьсот рублей на продавца и покупателя). Теперь процедура упрощается, так как сделка будет считаться заключенной с момента подписания договора. Но, по мнению специалистов, это не отразится на безопасности интересов всех участников сделки.
«Проведение государственным регистратором правовой экспертизы сделки осталось. И осуществляться она будет в том же объёме, в котором она проводится и сейчас», - подчеркнула заместитель начальника правового отдела Управления Светлана Захарова.
Для таких видов сделок с недвижимостью, как ипотека и долевое строительство, процедура государственной регистрации остаётся прежней. Аренда недвижимого имущества будет регистрироваться как обременение прав.