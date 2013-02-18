Многоквартирный дом на Элеваторной снесли, не проводя аукциона на работы

Известно, что муниципальный заказ должен проводиться путем аукциона, чтобы несколько компаний могли претендовать на исполнение заказа. По версии следствия, в декабре 2012 года обвиняемый – председатель комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского административного округа администрации города Тюмени, находясь при исполнении служебных обязанностей, незаконно поспособствовал заключению муниципального контракта с коммерческой фирмой на выполнение работ по сносу многоквартирного дома без проведения аукциона. За это чиновник через посредника получил от фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, из которых 50 тысяч он отдал своему «помощнику» за услуги посредника.
Следственным отделом по Ленинскому округу г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до девяностократной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.