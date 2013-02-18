Многоквартирный дом на Элеваторной снесли, не проводя аукциона на работы

Известно, что муниципальный заказ должен проводиться путем аукциона, чтобы несколько компаний могли претендовать на исполнение заказа. По версии следствия, в декабре 2012 года обвиняемый – председатель комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского административного округа администрации города Тюмени, находясь при исполнении служебных обязанностей, незаконно поспособствовал заключению муниципального контракта с коммерческой фирмой на выполнение работ по сносу многоквартирного дома без проведения аукциона. За это чиновник через посредника получил от фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, из которых 50 тысяч он отдал своему «помощнику» за услуги посредника.