nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Многоквартирный дом на Элеваторной снесли, не проводя аукциона на работы

18 февраля 2013, 14:27
Снос многоквартирного жилого дома на улице Элеваторной в Тюмени осуществила частная фирма. Как выяснилось, председатель комитета по благоустройству Ленинской управы помог компании заключить контракт на работы без проведения аукциона.

Известно, что муниципальный заказ должен проводиться путем аукциона, чтобы несколько компаний могли претендовать на исполнение заказа. По версии следствия, в декабре 2012 года обвиняемый – председатель комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского административного округа администрации города Тюмени, находясь при исполнении служебных обязанностей, незаконно поспособствовал заключению муниципального контракта с коммерческой фирмой на выполнение работ по сносу многоквартирного дома без проведения аукциона. За это чиновник через посредника получил от фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, из которых 50 тысяч он отдал своему «помощнику» за услуги посредника.

Следственным отделом по Ленинскому округу г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до девяностократной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

#Новости#Следственное управление ск рф по тюменской области#Лесобаза#Безопасность#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25