Приватизацию жилья продлят до 2015 года

По словам главы государства, целесообразно продлить бесплатную приватизацию жилого фонда для всех категорий граждан ориентировочно на два года. По его словам, данный вопрос является социально значимым и касается очень большого числа людей. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил телеканалу «Россия 24», что у граждан «времени было изрядно для того, чтобы все приватизационные процедуры завершить». По оценкам экспертов, в настоящее время в стране приватизировано 70–80 процентов квартир.