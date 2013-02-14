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Приватизацию жилья продлят до 2015 года

14 февраля 2013, 09:52
Владимир Путин предложил продлить бесплатную приватизацию еще на два года. Поправка в закон «О введении в действие Жилищного кодекса» будет внесена Госдумой.

Об этом сообщает lenta.ru.

По словам главы государства, целесообразно продлить бесплатную приватизацию жилого фонда для всех категорий граждан ориентировочно на два года. По его словам, данный вопрос является социально значимым и касается очень большого числа людей. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил телеканалу «Россия 24», что у граждан «времени было изрядно для того, чтобы все приватизационные процедуры завершить». По оценкам экспертов, в настоящее время в стране приватизировано 70–80 процентов квартир.

С 1992 года в России стартовала бесплатная приватизация жилого фонда. Первый срок ее завершения был установлен до 1 января 2007 года. Впоследствии приватизацию было решено продлить сначала до 1 марта 2010 года, а затем до 1 марта 2013 г.

Ранее Госдума неоднократно рассматривала возможность продления приватизации. Ряд депутатов предлагал сделать ее бессрочной, другие выступали за продление процедуры только для определенных категорий граждан, в частности, военнослужащих.

Добавим, что в тюменском комитете по приватизации сегодня очереди — горожане торопятся приватизировать жилье до окончания бесплатной приватизации, поскольку после ее окончания для того, чтобы стать владельцем находящейся в социальном найме квартиры, ее будет необходимо выкупить у государства. Эта процедура, однако, пока не проработана, прежде всего, потому что не определена выкупная стоимость помещений.

#Новости#Приватизация#Законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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