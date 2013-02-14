30% сельхозземель Тюменского района уже инвентаризированы

На 162 участках Тюменского района в ходе инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения выявлены нарушения земельного законодательства. К административной ответственности привлечены 12 владельцев участков.
На сегодняшний день площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Тюменского муниципального района 166068 га, подлежащая инвентаризации составляет 55016 га, из них администрацией проведена инвентаризация на 16692 га, это 30 % от общего количества земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих инвентаризации на территории Тюменского муниципального района. Об этом рассказал заместитель главы района Юрий Котов на совещании под председательством губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
В ходе инвентаризации были выявлены нарушения земельного законодательства на 162 земельных участках общей площадью 566,5 га, из них на территории Мальковского МО – 85 земельных участков (общей площадью 8,5 га.), Переваловского МО – 3 земельных участка (общей площадью 15 га.), Каменское МО – 74 земельных участка (общей площадью 543 га), сообщает управление информационной политики.
Полученные сведения по Мальковскому МО и Переваловскому МО были направлены в Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, для привлечения собственников земельных участков к административной ответственности.
В настоящее время Управлением Россельхознадзора к административной ответственности собственники 12 земельных участков, по 2 земельным участкам провести проверки соблюдения требований земельного законодательства не представляется возможным по причине постоянного проживания правообладателей на территории Ханты-Мансийского автономного округа. По 71 земельному участку проводятся контрольные мероприятия.