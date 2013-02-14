30% сельхозземель Тюменского района уже инвентаризированы

На сегодняшний день площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Тюменского муниципального района 166068 га, подлежащая инвентаризации составляет 55016 га, из них администрацией проведена инвентаризация на 16692 га, это 30 % от общего количества земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих инвентаризации на территории Тюменского муниципального района. Об этом рассказал заместитель главы района Юрий Котов на совещании под председательством губернатора Тюменской области Владимира Якушева.