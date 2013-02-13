Строительства на Тульской не будет

«На сегодняшний день проверка завершена. Владелец двух участков, один из которых в аренде, другой – в собственности, оградил территории, чтобы не допустить нарушений собственных прав и с целью выполнения обязательства содержать свою территорию», - пояснила старший помощник прокурора города Тюмени Дина Минулина. Она сообщила также, что чтобы не допустить точечной застройки, в адрес главы города подготовлена информация об этом факте с требованием держать вопрос на контроле.