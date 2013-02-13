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Строительства на Тульской не будет

13 февраля 2013, 11:32
Во дворе домов по улице Тульская, 4 и дома по проезду Геологоразведчиков, 33 не начнется капитальное строительство. Прокуратура города завершила проверку по этому делу.

Напомним, во дворе появились ограждающие две территории столбы. Жители запереживали, что здесь начнется какое-либо строительство, и стали обращаться в разные инстанции. Проверку по этому делу проводила прокуратура города.

«На сегодняшний день проверка завершена. Владелец двух участков, один из которых в аренде, другой – в собственности, оградил территории, чтобы не допустить нарушений собственных прав и с целью выполнения обязательства содержать свою территорию», - пояснила старший помощник прокурора города Тюмени Дина Минулина. Она сообщила также, что чтобы не допустить точечной застройки, в адрес главы города подготовлена информация об этом факте с требованием держать вопрос на контроле.

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