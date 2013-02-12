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Строительство и Архитектура: от строительства до благоустройства

12 февраля 2013, 14:56
Новые технологии строительства, материалы и фактуры призваны изменить облик города и снизить себестоимость возведения жилья. Из чего построить дом, как его облагородить и украсить, узнать можно

на открывшейся сегодня 19-ой выставке «Строительство и Архитектура».

«Более 1 млн 300 тысяч квадратных метров введено в Тюменской области в прошлом году. Сегодня мы строим новые планы по развитию отрасли в 2013 году. И эти планы, безусловно, будут выполнены. Они будут выполнены в том числе при поддержке всего того нового, что производится в регионе, что планируется к производству. И мы надеемся, что эта ежегодная традиционная выставка внесет свою лепту в то общее дело, которое мы вместе с вами делаем», - сказал, открывая выставку, замгубернатора области Евгений Заболотный.

Экспозиция представлена довольно широко: стеновые, кровельные, отделочные материалы, системы отопления и вентиляции, элементы декора и благоустройства дворовой территории и т.д. Экспонаты размещены не только в Выставочном зале, но им на улице, перед входом. При этом представители компаний готовы дать полную консультацию о своем материале и предложить самые выгодные условия приобретения.

«И при такой продукции, почему же мы не можем снизить стоимость квадратного метра жилья?», - задал вопрос гость выставки президент Союза строителей Урала Виктор Ткачук. В рамках выставки проходят круглые столы и мастер-классы, на которых он предложил подумать над этим вопросом, и пожелал найти решение для этого решение.

«Выставка – удобное место, чтобы посмотреть несколько вариантов для своего дома. Например, нам нужно сделать в доме вытяжку и облагородить его снаружи. Здесь можно увидеть материалы, на которые в магазине в сложенном виде, мы бы и не посмотрели даже, спросить и получить ответ или совет. Все доброжелательные», - отзываются посетители выставки Мария и Андрей.

«После каждой выставки есть определенный всплеск, потом обратившихся. Также, присутствуя здесь, мы поддерживаем свой имидж, представляем продукцию населению. Наша продукция представлена не только в зале, но и на улице. На предприятии присутствуют высококлассные кузнецы, которые из куска железа могут сделать красоту: беседки, мебель, перила, лестничные ограждения – пусть видят, что из железа можно сделать все», - сказал представитель компании «Стройкомплекс-М».

#Новости#Строительство и архитектура#Строительный бизнес#Евгений Заболотный#Недвижимость#Женя#Общество
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