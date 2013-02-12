Строительство и Архитектура: от строительства до благоустройства

«Более 1 млн 300 тысяч квадратных метров введено в Тюменской области в прошлом году. Сегодня мы строим новые планы по развитию отрасли в 2013 году. И эти планы, безусловно, будут выполнены. Они будут выполнены в том числе при поддержке всего того нового, что производится в регионе, что планируется к производству. И мы надеемся, что эта ежегодная традиционная выставка внесет свою лепту в то общее дело, которое мы вместе с вами делаем», - сказал, открывая выставку, замгубернатора области Евгений Заболотный.