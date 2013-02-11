Тюменское производство труб выходит на международный уровень

На международной выставке Aqua-Therm, которая состоялась с 5 по 8 февраля в Москве, наш город представила группа компаний «МеталлоПолимерТюмень».
Масштаб выставки впечатляет: более 720 участников из 31-й страны на выставочной площадке МВЦ «Крокус-Экспо» в 35000 кв.м. представили свою продукцию и технологии в области отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования и вентиляции. Выставка прошла уже в 17-ый раз, и, как отмечают организаторы, «число ее уникальных посетителей растет с каждым годом примерно на треть».
Компания «МеталлоПолимерТюмень», работающая на региональном рынке с 2003 года, представила на Aqua-Therm продукцию собственного производства – металлополимерные трубы AquaHeat. Трубы применяются для систем отопления и водоснабжения, обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция не раз была отмечена на всероссийских и региональных конкурсах. «Мы впервые участвуем на выставке такого уровня и масштаба, - отмечает генеральный директор ГК «МеталлоПолимерТюмень» Николай Плахов, - и, конечно, гордимся тем, что представляем Тюмень – город, в котором поддерживаются и развиваются производственные проекты».
Производство «МеталлоПолимерТюмень» поможет решить некоторые коммунальные проблемы Тюмени, считают эксперты.
«Конечно, самое «больное» место при ремонте домов – это замена стальных труб, - комментирует генеральный директор управляющей компании «Жилой район АИЖК» Артем Завьялов, - и здесь необходимы трубы из полиэтилена или металлополимера. Это даст гарантию сохранения качества воды и устойчивости к изменению температурного режима. И, потом, желательно, во-первых, чтобы такая продукция производилась в Тюмени, поскольку тогда можно легко решить все вопросы по сервису и гарантийному ремонту, а, во-вторых, чтобы она была застрахована», - отмечает профессионал рынка.
Поставщики такой продукции есть, однако, у них не всегда есть возможность работать с муниципальными заказами. Необходимо, чтобы продукция тюменских производителей была учтена нормативными документами, которые регламентируют порядок применения материалов для строительства и ремонта жилого фонда в Тюмени», - комментирует Николай Плахов. Обидно, когда «тюменское» востребовано в Кургане, Екатеринбурге или Перми, как это происходит, например, с нашей трубой. На сегодняшней выставке трубы Aqua-Heat вызвали большой интерес со стороны нескольких российских городов, мы открыты к партнерству, однако, Тюмень для нас – в приоритете, мы готовы производить больше, ведь, от этого выиграют, в конечном итоге, жители города, - считает руководитель «МеталлоПолимерТюмень».
*Продукция имеет сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение. Труба успешно прошла сертификационные испытания в испытательной лаборатории полимерного сырья и изделий из него ЗАО «СИБГАЗАППАРАТ» (г.Тюмень) на соответствие требованиям СТО 114862892-2009.
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