Тюменское производство труб выходит на международный уровень

Поставщики такой продукции есть, однако, у них не всегда есть возможность работать с муниципальными заказами. Необходимо, чтобы продукция тюменских производителей была учтена нормативными документами, которые регламентируют порядок применения материалов для строительства и ремонта жилого фонда в Тюмени», - комментирует Николай Плахов. Обидно, когда «тюменское» востребовано в Кургане, Екатеринбурге или Перми, как это происходит, например, с нашей трубой. На сегодняшней выставке трубы Aqua-Heat вызвали большой интерес со стороны нескольких российских городов, мы открыты к партнерству, однако, Тюмень для нас – в приоритете, мы готовы производить больше, ведь, от этого выиграют, в конечном итоге, жители города, - считает руководитель «МеталлоПолимерТюмень».