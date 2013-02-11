«Поревит» приглашает на выставку

Посмотреть, потрогать, изучить стеновые материалы и получить консультацию по домостроению из материалов Завода стеновых материалов «Поревит» можно на выставке «Строительство и архитектура-2013», которая откроется в Тюмени 12 февраля 2013 года.
Помимо широко известного всем газобетона на стенде «Поревит» будет представлен ЭКО-блок и силикатный лицевой кирпич производства ялуторовского завода стеновых материалов.
Cиликатный блок - это выбор тех, кому важна прочность, надежность и доступность. Кладка из силикатного блока на 60% прочнее кладки из кирпича той же прочности, укладываемой на раствор. Поэтому из блока толщиной 250 мм можно выкладывать несущие стены высотой до 9 этажей. Естественная радиоактивность нео-силикатного блока составляет 39,77 Бк/ кг, что в 9 раз ниже строительной нормы.
На выставке все желающие смогут получить консультации по частному домостроению, рассчитать необходимое количество стенового материала для собственного дома и получить ответы технического специалиста на свои вопросы.
Преимущества НЕО-силикатного блока давно оценили «продвинутые» строительные компании региона. В рамках выставки 13 февраля состоится семинар для строителей «Преимущества технологии строительства с применением пазогребневого силикатного блока «Поревит».
Если вас интересуют современные передовые технологии строительства из местных строительных материалов, которые ведут к снижению себестоимости и повышению качества строящегося жилья, приглашаем на семинар в 14.00 в конференц-зал.
Подробнее о материале можно узнать в Выставочном зале на стенде №22 (ул. Севастопольская, 12) или в офисе продаж Завода «Поревит» (ул. Холодильная, 114).
Тел. (3452) 500-605
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