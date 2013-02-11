«Поревит» приглашает на выставку

Cиликатный блок - это выбор тех, кому важна прочность, надежность и доступность. Кладка из силикатного блока на 60% прочнее кладки из кирпича той же прочности, укладываемой на раствор. Поэтому из блока толщиной 250 мм можно выкладывать несущие стены высотой до 9 этажей. Естественная радиоактивность нео-силикатного блока составляет 39,77 Бк/ кг, что в 9 раз ниже строительной нормы.