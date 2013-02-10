Стройматериалы и идеи их использования представят на выставке

Строительная выставка – подтверждение того, что у тюменского строительного рынка впереди большие перспективы. Проведение подобного рода мероприятий помогает строителям, производителям продукции, поставщикам и покупателям установить более тесные контакты, найти интересные нестандартные решения для реализации новых идей. Ведь цель выставок не только в демонстрации новинок, но и создание рабочей атмосферы для диалога между различными структурами и организациями, выработка новых концептуальных решений по прогрессивным технологиям и их совместное воплощение в жизнь.