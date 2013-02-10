Стройматериалы и идеи их использования представят на выставке

Более 200 экспонентов строительной индустрии из разных регионов будут представлены на 19-ой выставке «Строительство и архитектура», которая состоится в тюменском Выставочном зале с 12 по 15 февраля 2013 года.
Участниками выставки станут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на Дону, Обнинска (Калужская область), Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Камышлова (Свердл. обл) , Сухого Лога, (Свердловская обл.). Также представлены будут и местные производители из Тюмени и области: Салехард, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск, Ишим, п. Винзили, с. Исетское, с. Ярково, с. Боровое и др.
В Тюмени индустрия строительства и ремонта насчитывает свыше 1000 крупных и мелких организаций, из которых 150 выполняют архитектурно-дизайнерские работы. Все они проявляют большой интерес к выставочной экспозиции, активно участвуют сами. Требования, которые предъявляют заказчики к уровню строительных работ, неуклонно возрастают, а это значит, что на строительном рынке востребованы только самые современные материалы и оборудование, инновационные проекты и технологии.
Строительная выставка – подтверждение того, что у тюменского строительного рынка впереди большие перспективы. Проведение подобного рода мероприятий помогает строителям, производителям продукции, поставщикам и покупателям установить более тесные контакты, найти интересные нестандартные решения для реализации новых идей. Ведь цель выставок не только в демонстрации новинок, но и создание рабочей атмосферы для диалога между различными структурами и организациями, выработка новых концептуальных решений по прогрессивным технологиям и их совместное воплощение в жизнь.
На выставке, как обещают организаторы, будет представлен – металлопрокат и кованые изделия, деревянная продукция, ЖБИ и кирпич, строительно-отделочные материалы, системы отопления, водоснабжения, вентиляции, фасадные и изоляционные материалы, строительное оборудование и инструмент, быстровозводимые здания, камины, бассейны, освещение, лифты, сантехническое оборудование, окна и двери, лакокрасочная продукция и многое другое.
Организаторы - ОАО «Тюменская ярмарка», действительный член Российского Союза выставок и ярмарок. Выставка традиционно проходит при поддержке и активном участии Правительства Тюменской области, Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Союза строителей Тюменской области.
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