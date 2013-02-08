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Что построят за «Калинкой», будут решать сами горожане

8 февраля 2013, 11:33
Бурно прошедшие публичные слушания по проекту планировки городской территории в границах улиц Республики, Профсоюзная, Советская, Северная не оставили равнодушным губернатора области. Он сообщил, что решать судьбу новых объектов там будут решать жители.

«Искренне порадовался за то, как прошли слушания. Была видна серьезная активность граждан, их заинтересованность. Несмотря на брошенный в огород власти камень, страшного ничего не вижу. Именно в таких обсуждениях и рождается истина: как дальше развиваться нашему областному центру», - передает слова главы региона его пресс-служба.

Напомним, на слушаниях выступил один из горожан, который предоставил документы-соглашения с инвесторами. Этот факт взбудоражил жителей района.

«У Тюменской области таких документов более тысячи, это обычная практика для привлечения инвестиций в регион. Или кто-то не согласен с тем, что городу нужны инвестиции? Все соглашения рамочные и говорят о намерениях сторон: компаний – инвестировать, а власти создавать благоприятные условия для этого. И первый показатель, по которому оценивается деятельность региональных властей - количество инвестиций, привлеченных в субъект - закреплен указом президента России. При этом я убежден, что любые инвестпроекты должны учитывать интересы жителей, - пояснил губернатор, - Поэтому я поручил администрации города Тюмени организовать более широкое обсуждение проблем данной территории, и пусть граждане сами решают, что должно быть на этой площадке».

Сам Владимир Якушев также не остается безучастным к ситуации. «В центре города не хватает скверов и парковочных мест, и если бы у меня была возможность проголосовать, я бы отдал свой голос за увеличение парковок и создание зеленой зоны. Но последнее слово остается за жителями!», - прокомментировал он.

Организовать процедуру обсуждения и принятия решения он поручил местным властям.

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