Что построят за «Калинкой», будут решать сами горожане

«Искренне порадовался за то, как прошли слушания. Была видна серьезная активность граждан, их заинтересованность. Несмотря на брошенный в огород власти камень, страшного ничего не вижу. Именно в таких обсуждениях и рождается истина: как дальше развиваться нашему областному центру», - передает слова главы региона его пресс-служба.
Напомним, на слушаниях выступил один из горожан, который предоставил документы-соглашения с инвесторами. Этот факт взбудоражил жителей района.
«У Тюменской области таких документов более тысячи, это обычная практика для привлечения инвестиций в регион. Или кто-то не согласен с тем, что городу нужны инвестиции? Все соглашения рамочные и говорят о намерениях сторон: компаний – инвестировать, а власти создавать благоприятные условия для этого. И первый показатель, по которому оценивается деятельность региональных властей - количество инвестиций, привлеченных в субъект - закреплен указом президента России. При этом я убежден, что любые инвестпроекты должны учитывать интересы жителей, - пояснил губернатор, - Поэтому я поручил администрации города Тюмени организовать более широкое обсуждение проблем данной территории, и пусть граждане сами решают, что должно быть на этой площадке».
Сам Владимир Якушев также не остается безучастным к ситуации. «В центре города не хватает скверов и парковочных мест, и если бы у меня была возможность проголосовать, я бы отдал свой голос за увеличение парковок и создание зеленой зоны. Но последнее слово остается за жителями!», - прокомментировал он.
Организовать процедуру обсуждения и принятия решения он поручил местным властям.