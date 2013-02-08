Что построят за «Калинкой», будут решать сами горожане

«У Тюменской области таких документов более тысячи, это обычная практика для привлечения инвестиций в регион. Или кто-то не согласен с тем, что городу нужны инвестиции? Все соглашения рамочные и говорят о намерениях сторон: компаний – инвестировать, а власти создавать благоприятные условия для этого. И первый показатель, по которому оценивается деятельность региональных властей - количество инвестиций, привлеченных в субъект - закреплен указом президента России. При этом я убежден, что любые инвестпроекты должны учитывать интересы жителей, - пояснил губернатор, - Поэтому я поручил администрации города Тюмени организовать более широкое обсуждение проблем данной территории, и пусть граждане сами решают, что должно быть на этой площадке».