Капитальные ремонты в многоквартирных домах организуют по-новому

Губернатор обратил внимание на то, что в разных районах города одни управляющие компании работают хорошо, другие из рук вон плохо. И предложил специалистам уже в 2013 году, не откладывая в долгий ящик и учитывая нововведения в законодательстве, проанализировать правовую базу и рассмотреть возможность использования смешанного механизма организации и проведения капитального ремонта домов. «Необходимо оценить работу каждой управляющий компании в этом направлении. С теми, кто с ней справляется достойно, и в дальнейшем работать по прежней схеме. А допускающих системный сбой, исключить из процесса и выполнять ремонт через систему государственного заказчика. Фактически так и пришлось действовать уже в прошлом году, но в результате нерасторопности и безучастности управляющих компаний было потеряно драгоценное время»,- подчеркнул Владимир Якушев.