Капитальные ремонты в многоквартирных домах организуют по-новому

Губернатор области Владимир Якушев на рабочем совещании 5 февраля указал на необходимость анализа прошлогоднего отрицательного опыта и выработки мер, чтобы в текущем году избежать проблем.
По итогам 2012 года 402 объекта Тюмени были включены в программу капитального ремонта. В итоге заменено 113 лифтов, а вот из 360 объектов, где проводились общестроительные работы, завершились они только на 322.
Главные причины невыполнения работ: несвоевременное выполнение подрядчиками принятых ими обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов, низкое качество подготовки проектно- сметной документации управляющими компаниями, привлечение ими к выполнению работ организаций, не обладающих соответствующей материально-технической базой, квалифицированным персоналом и опытом ремонта жилья. Это послужило причиной потока обращений граждан на организацию работ и претензиями к качеству ремонта. По каждой из жалоб подрядчики устраняли замечания.
«Ни один дом, пока не будут устранены все замечания и недостатки, приниматься не должен, - высказал свою позицию Владимир Якушев,- хорошо, что люди участвуют в этом процессе и высказывают свои претензии подрядчику. Важно, чтобы они это делали именно в ходе ремонта и до приемки объекта. Активная позиция жителей домов гораздо эффективнее, чем любая контролирующая структура. Поскольку они являются хозяевами и напрямую заинтересованы в качестве и результате»,- подчеркнул глава региона. Прошлогодний опыт выявил безобразное отношение и полную незаинтересованность ряда управляющих компаний в организации капитального ремонта многоквартирников и контроле за ним, сообщает пресс-служба главы региона.
Губернатор обратил внимание на то, что в разных районах города одни управляющие компании работают хорошо, другие из рук вон плохо. И предложил специалистам уже в 2013 году, не откладывая в долгий ящик и учитывая нововведения в законодательстве, проанализировать правовую базу и рассмотреть возможность использования смешанного механизма организации и проведения капитального ремонта домов. «Необходимо оценить работу каждой управляющий компании в этом направлении. С теми, кто с ней справляется достойно, и в дальнейшем работать по прежней схеме. А допускающих системный сбой, исключить из процесса и выполнять ремонт через систему государственного заказчика. Фактически так и пришлось действовать уже в прошлом году, но в результате нерасторопности и безучастности управляющих компаний было потеряно драгоценное время»,- подчеркнул Владимир Якушев.
Чтобы избежать подобного в предстоящий сезон, в Тюмени изменен подход к проведению капитального ремонта. Теперь управляющие компании обязаны разработать и предоставить проектную документацию на капремонт. Ужесточены требования к открытому конкурсу. В этом году основными критериями отбора подрядных организаций станут: наличие материально-технической базы и квалифицированных кадров в штате, финансовая устойчивость предприятия и положительная репутация участника конкурса по ремонту жилых домов в предыдущие годы. Кроме того, определены требования к материалам и оборудованию, применяемому в ходе капитального ремонта. По мнению специалистов, эти меры позволят исключить из процесса недобросовестных подрядчиков и применять качественные материалы, соответствующие современным требованиям.
В 2013 году для проведения капитального ремонта отобрано 405 объектов. В том числе на 320 будут выполнены общестроительные работы, на 41 заменены 139 лифтов. На 32 объектах планируется завершить замену внутридомового газового оборудования. Губернатор отметил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов очень важна и выразил надежду, что в этом году она будет реализована с минимальными нареканиями со стороны горожан.