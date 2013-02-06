Улица Тульская: быть или не быть строительству

В январе во дворе появились некие столбы с ленточками, которые очерчивают четко два участка. Жители домов решили, что здесь будет точечное строительство, и начали обращаться в различные инстанции.
Старший помощник прокурора города Тюмени Дина Минулина пояснила, что на данный момент еще не завершена проверка по этому делу.
«Известен владелец этих участков. Один участок у него в собственности, другой – в аренде. Оба договора подписаны департаментом имущественных отношений Тюменской области, - сообщила старший помощник прокурора, - В связи с посягательствами на эти территории в виде установки гаражей и свалок мусора, владелец принял решение установить ограждения – он обязан по закону содержать свои площади в надлежащем состоянии, поэтому в этой части нарушения нет».
Владельцу участков известно, что строить здесь можно только после получения разрешительной документации.
Проверка по делу продолжается. В настоящее время в департамент имущественных отношений ТО направлен запрос с просьбой дать пояснение по правовым основаниям заключения с указанным владельцем договоров купли-продажи и аренды земельных участков.