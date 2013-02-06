Мошенница переписала на свою фирму торговый дом в центре Тюмени

Как сообщает областная прокуратура, Лариса, будучи гендиректором ООО «Велена» и одновременно первым заместителем генерального директора «ТД «Боровский», в 2010 году, введя в заблуждение сотрудников ООО «ТД «Боровский» и с их помощью, изготовила фиктивные документы, подтверждающие согласование заключения договора купли-продажи нежилого строения и земельного участка с единственным участником ООО «ТД»Боровский» - ГП «Исполнительная дирекция Фондов поколения ХМАО». После этого зарегистрировала в управлении Росреестра по Тюменской области право собственности ООО «Велена» на нежилое строение и земельный участок по улице Мельникайте общей стоимостью более 8,5 млн рублей, принадлежащие ООО «Боровский».