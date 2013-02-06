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Мошенница переписала на свою фирму торговый дом в центре Тюмени

6 февраля 2013, 12:28
С помощью фиктивных документов 49-летняя Лариса Западнова переоформила на ООО «Велена» помещение и земельный участок.

С помощью фиктивных документов 49-летняя Лариса Западнова переоформила на ООО «Велена» помещение и земельный участок.

Как сообщает областная прокуратура, Лариса, будучи гендиректором ООО «Велена» и одновременно первым заместителем генерального директора «ТД «Боровский», в 2010 году, введя в заблуждение сотрудников ООО «ТД «Боровский» и с их помощью, изготовила фиктивные документы, подтверждающие согласование заключения договора купли-продажи нежилого строения и земельного участка с единственным участником ООО «ТД»Боровский» - ГП «Исполнительная дирекция Фондов поколения ХМАО». После этого зарегистрировала в управлении Росреестра по Тюменской области право собственности ООО «Велена» на нежилое строение и земельный участок по улице Мельникайте общей стоимостью более 8,5 млн рублей, принадлежащие ООО «Боровский».

Кроме того, в мае 2010 года Западнова оплатила за счет средств ООО «ТД «Боровский» в сумме 300 тысяч рублей 50% стоимости выполненных работ по облицовке лестницы в квартире, принадлежащей ООО «Велена».

8 августа 2012 года Ларису Западнову задержали правоохранительные органы, и по решению суда она была заключена под стражу. На днях областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

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