Февраль - время для выгодной покупки квартиры

«Акция интересна многим, - комментирует Елена Третникова, начальник отдела продаж ООО «Меридиан Констракшн», - и те, кто планируют покупку, действительно интересуются прогнозом погоды, выбирают день похолодней, и приходят к нам за квартирой. Поэтому будем рады всем желающим обменять погоду на бонус, тем более что в феврале, судя по долгосрочному прогнозу, морозы тоже ожидаются…», - говорит Елена Третникова.