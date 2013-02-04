Февраль - время для выгодной покупки квартиры

Акция «Меняем погоду на скидку*», запущенная компанией «Меридиан Констракшн» в январе, продлена до конца февраля.
Напомним, она рассчитана на покупателей, приобретающих квартиру, как с использованием ипотечных средств банков-партнеров**, так и на тех, кто оплачивает стоимость квартиры сразу. Скидка формируется исходя из следующего равенства: 1 оC = скидке в размере 1000 рублей. Для предоставления скидки будущим покупателям показания температуры в Тюмени фиксируются ежедневно отделом продаж компании с независимого интернет источника gismeteo.ru. Клиент приобретает скидку в день посещения одного из офисов ООО «Меридиан Констракшн».
Яркая акция привлекла внимание тюменцев, и «морозных» сделок в «Меридиан Констракшн» с каждым днем становится все больше. Изначально планировалось, что акция завершится 31 января, но в связи с ее популярностью, принято решение продлить ее до конца февраля.
«Акция интересна многим, - комментирует Елена Третникова, начальник отдела продаж ООО «Меридиан Констракшн», - и те, кто планируют покупку, действительно интересуются прогнозом погоды, выбирают день похолодней, и приходят к нам за квартирой. Поэтому будем рады всем желающим обменять погоду на бонус, тем более что в феврале, судя по долгосрочному прогнозу, морозы тоже ожидаются…», - говорит Елена Третникова.
По данной акции можно купить квартиры во всех строящихся объектах компании. Оценить динамику строительства объектов можно на сайте www.meridian72.ru. Получить консультацию можно по телефону (3452) 52-92-52 или в офисе компании на ул. Советской, 51/1 (БЦ «Ермак»).
Для справки:
**- Банки-партнеры ОАО "Сбербанк", ЗАО "ВТБ 24", ОАО "Уралсиб", ОАО "Запсибкомбанк", ОАО "Газпромбанк", ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ОАО "Собинбанк"
* -Организатор акции ООО "Меридиан Констракшн". Скидку предоставляет клиентам застройщик объекта, в котором покупатель выбрал квартиру. Условия предоставления скидки могут изменяться. Уточняйте условия в офисе продаж г. Тюмень, Б-Ц «Ермак», ул. Советская, 51/1, 7 этаж и по телефону +7(3452) 52-92-52.