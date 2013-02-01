В Тюмени растет объем ввода жилья и стоимость квадратного метра

Такие данные приводит областное Главное управление строительства.
По уточненным данным Тюменьстата, всего в 2012 году в Тюменской области (без учета автономных округов) введено 1 млн 344,1 тысяч квадратных метров жилья. Напомним, по предварительную цифру называл на заседании в Тюменском Росреестре замгубернатора Евгения Заболотный - 1 млн 363,7 тысяч квадратных метров.
Таким образом, на каждого жителя области приходится по 0,99 квадратного метра вводимого жилья, то есть Тюменская область приближается к отметке по вводу 1 квадратный метр на человека и остается в лидерах по России в целом по этому показателю.
В Тюмени введено в эксплуатацию 952 тысячи квадратных метров. На одного человека в Тюмени построено в среднем 1,5 квадратных метра нового жилья.
Традиционно в 2013 году объем ввода жилья должен превысить планку предыдущего периода. Есть основания полагать, что эта задача будет выполнена. «В этом году по утвержденному Мирегионразвития графику мы должны ввести 1 млн 208 тысяч квадратных метров жилья, в плане прошлого года стояла цифра 1 млн 139 тысяч. Мы идем со значительным опережением, - говорит пресс-секретать Главного управления строительства Ольга Крюкова, - и снижать темпы не намерены».
Добавим, что и стоимость жилья активно выросла. Средняя стоимость квадратного метра в отдаленных районах областного центра довольно высока. Например, на Лесобазе средняя стоимость, по данным некоторых источников, составляет 57 тысяч рублей, на Мысу – 56.