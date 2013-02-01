В Тюмени растет объем ввода жилья и стоимость квадратного метра

Традиционно в 2013 году объем ввода жилья должен превысить планку предыдущего периода. Есть основания полагать, что эта задача будет выполнена. «В этом году по утвержденному Мирегионразвития графику мы должны ввести 1 млн 208 тысяч квадратных метров жилья, в плане прошлого года стояла цифра 1 млн 139 тысяч. Мы идем со значительным опережением, - говорит пресс-секретать Главного управления строительства Ольга Крюкова, - и снижать темпы не намерены».