Получить законное жилье детям-сиротам помогает прокуратура

Например, в прокуратуру Ярковского района обратились за помощью трое детей, родители которых в 1999 году были лишены родительских прав. Своего жилья они не имели и с 2000 года состояли на учете в администрации Ярковского района для получения жилого помещения вне очереди. Благодаря бездействию чиновников разного уровня в течение почти 12 лет жилья они так и не получили. После вмешательства прокуратуры района в декабре 2012 года молодые люди получили по однокомнатной квартире в новостройке села Ярково.