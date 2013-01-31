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Получить законное жилье детям-сиротам помогает прокуратура

31 января 2013, 10:27
В 2012 году в защиту прав детей, оставшихся сиротами, в суды направлено более 600 исков, по которым 234 ребенка уже получили благоустроенные квартиры.

Например, в прокуратуру Ярковского района обратились за помощью трое детей, родители которых в 1999 году были лишены родительских прав. Своего жилья они не имели и с 2000 года состояли на учете в администрации Ярковского района для получения жилого помещения вне очереди. Благодаря бездействию чиновников разного уровня в течение почти 12 лет жилья они так и не получили. После вмешательства прокуратуры района в декабре 2012 года молодые люди получили по однокомнатной квартире в новостройке села Ярково.

Напоминаем, что в случае нарушения жилищных прав заинтересованным лицам необходимо обращаться в органы прокуратуры по месту жительства или в прокуратуру области по адресу: г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 31а, а также по телефону: 8 (3452) 27-04-68 или на электронный адрес: [email protected]

#Новости#Прокуратура Тюменской области#Дети-сироты#Недвижимость#Женя#Общество
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