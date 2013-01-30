Налог на недвижимость может коснуться и бизнеса

Налог на недвижимость для граждан, который планируют ввести повсеместно в России с 2014 года, может распространиться на коммерческую недвижимость. Такое предложение выносит Минэкономразвития.
В правительстве РФ продолжается спор — повышать нагрузку только на людей или на компании тоже, пишут «Ведомости».
Еще в ноябре Минфин разослал на согласование в ведомства проект закона, вводящий налог с кадастровой цены имущества только для частных лиц — 0,1% для жилой и 0,5% для нежилой недвижимости (при общей стоимости более 300 млн руб. — 0,5% и 1,5%). Но в отзыве на поправки Минэкономразвития в числе прочих замечаний указало, что более справедливо ввести единые правила налогообложения для физических и юридических лиц, рассказал федеральный чиновник, участвующий в согласовании поправок, и подтвердил сотрудник Минэкономразвития. То есть от кадастровой стоимости (собственник может ее оспорить).
По словам собеседников «Ведомостей», итоговое решение предстоит принять правительству — поправки находятся на рассмотрении в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова. Его представитель отказался от комментариев.
Вводить аналогичные правила для бизнеса нужно, но сделать это с 2014 года не получится, считает чиновник Минфина: если установить единые правила, налог с организаций станет местным, а сейчас он полностью поступает в региональный бюджет. «У регионов останется только транспортный налог, непонятно, чем покрывать их потери», — говорит собеседник «Ведомостей». Нужно оценить такое имущество, чтобы определить ставку, объясняет он.
Можно сохранить существующее распределение налога по бюджетам либо ввести иную пропорцию, для этого нужны лишь поправки в Бюджетный кодекс, замечает чиновник Минэкономразвития. Это и нужно обсуждать, а заодно оценить потенциальные поступления, считает он. По мнению собеседника «Ведомостей», пока для юрлиц можно принять ставку в 0,5%, как для нежилых помещений частных лиц.
Сейчас ставка налога на недвижимое имущество не может превышать 2,2% от инвентаризационной стоимости для частных лиц и балансовой для компаний. Первая представляет из себя, по сути, стоимость материалов, из которого состоит сооружение, с поправкой на износ. Балансовая стоимость также может быть во много раз ниже рыночной, это часто происходит на практике, объясняет президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Причин тому много — изначально указывается и не пересматривается заниженная оценка, идет амортизация, компания может переоценить стоимость многих объектов практически до нуля, если не возникает проблем с закрытием убытка. В высокой балансовой цене заинтересованы, например, банки, чтобы увеличить капитал, а большинству других компаний это не нужно, резюмирует Парфенов.
Введение налога с рыночной стоимости ударит в основном по крупному бизнесу, у которого в собственности много недвижимости в центре крупных городов, замечает Парфенов.