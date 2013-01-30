Налог на недвижимость может коснуться и бизнеса

Сейчас ставка налога на недвижимое имущество не может превышать 2,2% от инвентаризационной стоимости для частных лиц и балансовой для компаний. Первая представляет из себя, по сути, стоимость материалов, из которого состоит сооружение, с поправкой на износ. Балансовая стоимость также может быть во много раз ниже рыночной, это часто происходит на практике, объясняет президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Причин тому много — изначально указывается и не пересматривается заниженная оценка, идет амортизация, компания может переоценить стоимость многих объектов практически до нуля, если не возникает проблем с закрытием убытка. В высокой балансовой цене заинтересованы, например, банки, чтобы увеличить капитал, а большинству других компаний это не нужно, резюмирует Парфенов.