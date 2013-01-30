На забор детского сада упал строительный груз

Стройка – опасный сосед. В этом убедились дети и сотрудники детского сада № 92. Как рассказали очевидцы, недавно со строительного крана сорвался груз, упав на забор детского учреждения.
В поселке Тарманы возобновилось строительство одного из долгостроев на улице Игримской. Как сообщают жители ближайших домов, детский сад расположен со стройкой слишком близко – между ними дорожка, по которой ходят дети в школу.
«29 января, около 17 часов вечера – в то время, когда в садике ребятишки обычно находятся на вечерней прогулке, - на стройке кран поднимал длинную трубу. Не знаю, по каким причинам, но труба сорвалась и упала на переход и ограждение детского сада: деревянный переход проломила полностью, а ограждение слегка помяла – забор у садика кованный, его повредить сложно, - сообщает очевидец происходящего Татьяна, - По счастливой случайности, никто в это время не шел по переходу, и дети в саду вышли на прогулку на 10 минут позже случившегося».
Как пояснили в Главном управлении строительства, дом на Игримской, 22 – долгострой, строительство которого было приостановлено в 2008 году, а возобновлено в 2012. Для его строительства получена и подписана вся необходимая документация. Все нормы строительства на объекте соблюдены. «Никаких жалоб на производимые на объекте работы в Управление не поступало, несчастных случаев на этом объекте зафиксировано не было», - сообщили в ведомстве.
Фотографии очевидца