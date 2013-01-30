На забор детского сада упал строительный груз

«29 января, около 17 часов вечера – в то время, когда в садике ребятишки обычно находятся на вечерней прогулке, - на стройке кран поднимал длинную трубу. Не знаю, по каким причинам, но труба сорвалась и упала на переход и ограждение детского сада: деревянный переход проломила полностью, а ограждение слегка помяла – забор у садика кованный, его повредить сложно, - сообщает очевидец происходящего Татьяна, - По счастливой случайности, никто в это время не шел по переходу, и дети в саду вышли на прогулку на 10 минут позже случившегося».