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Бюджетники села Яр получили ключи от квартир

30 января 2013, 13:53
Вчера в торжественной обстановке 31 работник бюджетной сферы села Яр Ембаевского муниципального образования получил ключи от новых квартир.

Среди них врачи, учителя, воспитатели детского сада, работники учреждений культуры и дополнительного образования.

По словам главы Тюменского района Владимира Гультяева в 45-квартирном доме, который в короткие сроки был построен рядом со зданием школы, кроме бюджетников также обретут новое жилье переселенцы из ветхого и аварийного жилья, ветераны и дети-сироты.

«Благодаря поддержке областного правительства у нас есть возможность помочь нашим бюджетникам в решении их жилищных проблем. Понятно, что одномоментно всем новые квартиры не построишь, но думаю, мы двигаемся в правильном направлении, потому что привлечь специалистов на село можно в том числе и путем предоставления жилья. В этом году у нас запланированы большие работы по многоквартирному строительству. Мы планируем возвести около 200 тысяч квадратных метров жилья. Новые дома появятся в поселках Горьковка, Винзили, Московский, Борки и ряде других муниципальных образований. Прежде всего, рассчитываем частично решить проблему ветхого и аварийного жилья, которого у нас хватает, и переселить людей в новые дома. Не забываем мы и о других нуждающихся в улучшении жилищных условий жителях Тюменского района. Свидетельство тому сегодняшнее событие в селе Яр», - передает слова главы района Управление информационной политики.

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