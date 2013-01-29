Тюменцы торопятся бесплатно приватизировать жилье

Тюменцы торопятся оформить жилье в собственность, ведь бесплатная приватизация жилых помещений, длившаяся более 20 лет, будет завершена 1 марта 2013 года.
Еще полгода назад специалисты заявляли, что неприватизированными в Тюмени оставались порядка 20% муниципального жилья. Они предполагали, что спрос на эту услугу в разы вырастет именно перед отменой бесплатной приватизации.
Сегодня председатель комитета по приватизации Администрации города Татьяна Гиберт сообщила, что документы на оформление жилья в собственность подают очень много человек – заняты абсолютно все специалисты, работы продолжается даже в выходные дни.
Напомним, что срок отмены бесплатной приватизации менялся дважды. Первоначально ее планировалось завершить 1 января 2007 года, но дата окончания была перенесена сначала на 1 марта 2010 года, а впоследствии на 1 марта 2013 года.