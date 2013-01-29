Дольщики многоэтажки на Войновке паникуют из-за процедуры получения ключей

Как пояснили в компании «Сиб-Строй», приобретателей жилья в третьей очереди дома на Войновке – это 77 дольщиков - ждут в офисе и предлагают подписать акт приема-передачи квартиры. «После этого они получат ключи, которые выдаст управляющая компания «Благо», и попадут в свои квартиры. Если у них появятся какие-то замечания, то в течение 30 дней им следует письменно обратиться в офис застройщика», - сообщили в «Сиб-Строе».