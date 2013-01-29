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Дольщики многоэтажки на Войновке паникуют из-за процедуры получения ключей

29 января 2013, 16:47
Дольщики дома на Войновке, которым обещали выдать ключи от новых квартир в начале года, начинают паниковать. Они уверяют, что компания-застройщик требует подписать акты на получение квартир без их осмотра и только после этого получить ключи.

Дольщики дома на Войновке, которым обещали выдать ключи от новых квартир в начале года, начинают паниковать. Они уверяют, что компания-застройщик «Сиб-Строй» требует подписать акты на получение квартир без их осмотра и только после этого получить ключи.

Как пояснили в компании «Сиб-Строй», приобретателей жилья в третьей очереди дома на Войновке – это 77 дольщиков - ждут в офисе и предлагают подписать акт приема-передачи квартиры. «После этого они получат ключи, которые выдаст управляющая компания «Благо», и попадут в свои квартиры. Если у них появятся какие-то замечания, то в течение 30 дней им следует письменно обратиться в офис застройщика», - сообщили в «Сиб-Строе».

Покупатели жилья, строительство которого не завершилось в установленные сроки, те, что не раз выходили с митингами и пикетами на площадь города, не доверяют стройкомпании и требуют осмотра квартиры, а затем подписания актов.

Добавим также, что дольщики четвертой очереди строительства, а их 117 человек, переживают из-за того, что уже несколько дней работы по строительству на объекте не продолжается. Люди подозревают о различных проблемах и боятся, что им снова придется ожидать годами своих квартир.

В Главном управлении строительства сообщают, что планы на четвертую очередь пока не менялись – ввод ее намечен на первый квартал текущего года.

#Новости#Войновка#Дольщики#Сиб-строй#Недвижимость#Женя#Общество
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