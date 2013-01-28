В Тюмени 22 застройщика-банкрота

Совместная конструктивная деятельность Управления, Областной межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и арбитражных управляющих позволила снять из числа острых вопросов тему погашения задолженности по заработной плате. В течение 2012 года была погашена полностью задолженность на 23 предприятиях-банкротах в размере 35 530 328 рублей. На 17 предприятиях (на 5 процедуры банкротства завершены и на 12 не завершены) задолженность погашена частично в размере 20 417 748 рублей. В связи с недостаточностью имущества должника непогашенными остались долги по зарплате на 13 предприятиях-банкротах, процедуры банкротства по которым завершены, в сумме 20 903 848 рублей, сообщает пресс-центр Управления.