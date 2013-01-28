В Тюмени 22 застройщика-банкрота

На 1 января 2013 года статистика тюменского областного Управления Росреестра насчитывает 22 застройщика, которые находятся в процедурах банкротства: в отношении 2-ух застройщиков введено наблюдение, в отношении 20 застройщиков действует конкурсное производство.
На тему защиты дольщиков и банкротстве предприятия Управление провело прямую линию, в ходе которой на вопросы ответил заместитель начальника отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Вячеслав Николаевич Санников.
Он рассказал о полномочиях Управления при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере несостоятельности (банкротства), об установленной законодательством РФ ответственности арбитражных управляющих, а также о правах участников строительства при признании застройщика банкротом и правах работников при признании работодателей банкротами.
Совместная конструктивная деятельность Управления, Областной межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и арбитражных управляющих позволила снять из числа острых вопросов тему погашения задолженности по заработной плате. В течение 2012 года была погашена полностью задолженность на 23 предприятиях-банкротах в размере 35 530 328 рублей. На 17 предприятиях (на 5 процедуры банкротства завершены и на 12 не завершены) задолженность погашена частично в размере 20 417 748 рублей. В связи с недостаточностью имущества должника непогашенными остались долги по зарплате на 13 предприятиях-банкротах, процедуры банкротства по которым завершены, в сумме 20 903 848 рублей, сообщает пресс-центр Управления.
В настоящее время на контроле Управления находятся 18 предприятий-банкротов, имеющие неисполненные перед гражданами обязательства по невыплате заработной платы в сумме более 27 млн рублей.