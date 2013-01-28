Как получить сведения в тюменском Росреестре через веб-сервис

Тема прямой линии: «Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП. Публичная оферта о взаимодействии при приёме платежей физических и юридических лиц за предоставление сведений, внесённых в ГКН, и сведений, содержащихся в ЕГРП». Напомним, что новый веб-сервис «Запрос к Информационному ресурсу» является дополнительным способом получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и доступен пользователю Интернет-портала государственных услуг Росреестра, владеющему действующим ключом доступа.