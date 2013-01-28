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Как получить сведения в тюменском Росреестре через веб-сервис

28 января 2013, 09:32
О порядке обеспечения доступа к информационному ресурсу расскажут на «прямой» телефонной линии Управления Росреестра.

О порядке обеспечения доступа к информационному ресурсу расскажут на «прямой» телефонной линии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

Тема прямой линии: «Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП. Публичная оферта о взаимодействии при приёме платежей физических и юридических лиц за предоставление сведений, внесённых в ГКН, и сведений, содержащихся в ЕГРП». Напомним, что новый веб-сервис «Запрос к Информационному ресурсу» является дополнительным способом получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и доступен пользователю Интернет-портала государственных услуг Росреестра, владеющему действующим ключом доступа.

Чтобы улучшить организацию предоставления услуг, усовершенствовать процедуры взаимодействия в электронном виде, Росреестр предоставил возможность кредитным организациям и организациям, осуществляющим почтовые переводы денежных средств, заключить договор (соглашение) о взаимодействии при приеме платежей за предоставление государственных услуг, с правом взимания кредитной организацией комиссионных сборов за осуществление процедуры платежей. Публичная оферта о взаимодействии при приеме платежей размещена на официальном сайте Росреестра.

На вопросы ответят начальник отдела ведения ЕГРП Ирина Руслановна Крендясова и начальник отдела выдачи информации о зарегистрированных правах Татьяна Димитрова Кониловская, информирует пресс-центр Управления.

Прямая телефонная линия состоится 30 января 2013 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43.

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