В решении проблем «обманутых» дольщиков помогают суды

Судебная система Тюменской области оказывает значительное влияние на формирование комфортного инвестиционного климата в регионе, позволяет успешно решать самые злободневные проблемы, в частности, проблему обманутых дольщиков. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев, выступив на семинаре-совещании «Об итогах деятельности судов Тюменской области за 2012 год».
«Инвестор, желающий начать где-то бизнес, прежде всего, оценивает работу правоохранительных органов и судов, он должен быть уверен в защите своих законных интересов, сохранности предприятий, надежности правовых отношений», - отметил губернатор. Все это, по его мнению, профессионально обеспечивают представители правосудия Тюменской области.
Владимир Якушев поблагодарил судей за активное участие в судьбе «обманутых дольщиков». «Число «проблемных» домов у нас снизилось с 53 до 6, по которым также найдены пути выхода из тупика. Во многом благодаря принципиальной позиции судей, реальным срокам наказания для нарушителей закона удалось изменить отношение застройщиков к этой теме, они стали гораздо активней завершать «долгострои», регулировать сложные вопросы с жильцами, а главное, строго соблюдать законодательство», - высказался губернатор.
Глава региона проинформировал судей об итогах социально-экономического развития области в 2012 году, отметив, что деятельность судебного корпуса тесно связана со всеми показателями. По данным, которые представил губернатор, объем внутреннего регионального продукта за год составил 731 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2011-ым на 60 миллиардов. Экономика области выросла на 16%, демографический показатели превысили данные 2011 года, население области «подросло» на 6 600 человек (2011 год - 5 200), сообщает пресс-служба главы региона.
Владимир Якушев также обозначил вопросы, в решении которых важна роль служителей Фемиды. Среди них программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, инвентаризация земель в муниципальных образованиях. «Мы часто видим желание собственников ветхого жилья, которые его даже не используют, заработать на программе, выставляя завышенные требования. Судебные разбирательства с такими гражданами затягивают процесс, мешают другим людям, реально нуждающимся в улучшении жилищных условий, переехать в современные квартиры, напрямую угрожают реализации программы, которая из-за проволочек может лишиться федерального финансирования», - пояснил губернатор и попросил судей обратить на такие случаи особое внимание.
Говоря о начатом в прошлом году процессе инвентаризации земель, глава региона указал, что следующим шагом после определения принадлежности всех земельных участков станут иски в суды к землепользователям, не исполняющим взятые на себя обязательства. «Данная работа позволит обеспечить условия для осуществления перспективных инвестиционных проектов», - сказал он.
Председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских поблагодарил Владимира Якушева за внимание к работе судей и подвел итоги деятельности за 2012 год, обозначил приоритеты на год текущий. В прошлом году в суды региона поступило 203 800 судебных дел и материалов, 22,6% из них - уголовные, 47,2% - гражданские, 30,2% - административные.