В решении проблем «обманутых» дольщиков помогают суды

Владимир Якушев также обозначил вопросы, в решении которых важна роль служителей Фемиды. Среди них программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, инвентаризация земель в муниципальных образованиях. «Мы часто видим желание собственников ветхого жилья, которые его даже не используют, заработать на программе, выставляя завышенные требования. Судебные разбирательства с такими гражданами затягивают процесс, мешают другим людям, реально нуждающимся в улучшении жилищных условий, переехать в современные квартиры, напрямую угрожают реализации программы, которая из-за проволочек может лишиться федерального финансирования», - пояснил губернатор и попросил судей обратить на такие случаи особое внимание.