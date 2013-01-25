Автомобиль найдет своего хозяина

Напомним, что акция «Авто в подарок!» уже второй раз проводится компанией на протяжении года - по ее условиям, необходимо было заключить договор купли-продажи в период с 29 января 2012 года по 25 января 2013 года. В случае, если стоимость оказываемых услуг превышала 5 000 рублей, каждый участник получал 1 (один) лотерейный билет на розыгрыш автомобиля или 30 призов для дома. Среди них - стиральная машина, холодильник, пылесосы, мультиварки и другие полезные домашние «агрегаты».