Автомобиль найдет своего хозяина

Совсем скоро, 27 января, федеральная риэлторская компания «Этажи» подарит одному из своих клиентов-счастливчиков сертификат на покупку автомобиля на сумму 500 тысяч рублей.
Напомним, что акция «Авто в подарок!» уже второй раз проводится компанией на протяжении года - по ее условиям, необходимо было заключить договор купли-продажи в период с 29 января 2012 года по 25 января 2013 года. В случае, если стоимость оказываемых услуг превышала 5 000 рублей, каждый участник получал 1 (один) лотерейный билет на розыгрыш автомобиля или 30 призов для дома. Среди них - стиральная машина, холодильник, пылесосы, мультиварки и другие полезные домашние «агрегаты».
Поскольку помимо тюменского офиса, в акции участвуют филиалы «Этажей» в Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое, Ишиме, Тобольске и Ноябрьске, то победителем может стать клиент из другого города. Тогда компания сама позаботится о переводе приза, а победитель акции, выигравший главный приз, обязуется уплатить НДФЛ в размере 35% от стоимости приза.
Розыгрыш призов состоится 27 января, в воскресенье, в 14-00 в прямом эфире на сайте www.etagi.com.
«Утром этого дня-Икс рекомендуем вам протестировать возможность видеотрансляции на вашем компьютере. И запасайтесь поп-корном - возможно, именно ваш билет вытащит из барабана ведущий! Кстати, за чистотой розыгрыша будет пристально следить тиражная комиссия в лице представителей ОАО «Сбербанк России», ООО «Меридиан Констракшн», ЗАО Банк «ВТБ-24», АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и ООО «Этажи», - сообщают в компании.
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