В прошлом году молодые семьи приобрели почти 200 тысяч квадратных метров жилья

В 2012 году в основной список подпрограммы вошло 2 888 молодых семей Тюменской области. На 1 января 2013 года социальные выплаты получили (вместе участникам прошлых лет по спискам 2011 и 2010 годов) 3047 семей. Наибольшее число из них – 1241 семья – проживает в областной столице.