В прошлом году молодые семьи приобрели почти 200 тысяч квадратных метров жилья

В 2012 году в основной список подпрограммы вошло 2 888 молодых семей Тюменской области. На 1 января 2013 года социальные выплаты получили (вместе участникам прошлых лет по спискам 2011 и 2010 годов) 3047 семей. Наибольшее число из них – 1241 семья – проживает в областной столице.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» успешно реализуется в Тюменской области. Ежегодно число желающих поучаствовать в ней молодых семей возрастает.
В прошедшем году молодым семьям было предоставлено 756 дополнительных социальных выплат за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) одного ребенка и 544 льготных займа. С использованием средств государственной поддержки в прошедшем году молодые семьи – участники подпрограммы приобрели (построили) 198,7 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба главы региона.
Заявления на участие в подпрограмме 2013 года, по данным муниципальных образований, подали 10 444 молодые семьи.
Список молодых семей — претендентов на получение социальных выплат будет утвержден после определения Министерством регионального развития РФ размера субсидии, предоставляемой бюджету Тюменской области в 2013 году.
Напомним, в 2011 году в рамках подпрограммы улучшили свои жилищные условия 1862 семьи. С использованием средств государственной поддержки они приобрели (построили) более 131 тысячи квадратных метров жилья.