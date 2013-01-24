Работников строительных организаций зовут играть в пейнтбол

Команды из работников строительных фирм и организаций Тюменской области приглашаются на турнир по пейнтболу. Максимальное количество игроков в команде – 5.
Организаторами соревнований выступают Фонд поддержки и развития спорта Тюменской области; ОРО «Федерация пейнтбола Тюменской области» и пейнтбольный клуб «Штурм».
Положение о турнире и заявка на участие в соревнованиях – на сайте www.fprs72.ru. По вопросам участия в турнире обращаться по телефону: (3452) 51-71-13.
Открытый турнир по пейнтболу среди строительных организаций Тюменской области состоится 2 марта 2013 года.