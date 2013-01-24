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Работников строительных организаций зовут играть в пейнтбол

24 января 2013, 11:18
Команды из работников строительных фирм и организаций Тюменской области приглашаются на турнир по пейнтболу. Максимальное количество игроков в команде – 5.

Команды из работников строительных фирм и организаций Тюменской области приглашаются на турнир по пейнтболу. Максимальное количество игроков в команде – 5.

Организаторами соревнований выступают Фонд поддержки и развития спорта Тюменской области; ОРО «Федерация пейнтбола Тюменской области» и пейнтбольный клуб «Штурм».

Командные заявки принимаются до 28 февраля (включительно, до 20:00) на e-mail: [email protected]

Положение о турнире и заявка на участие в соревнованиях – на сайте www.fprs72.ru. По вопросам участия в турнире обращаться по телефону: (3452) 51-71-13.

Открытый турнир по пейнтболу среди строительных организаций Тюменской области состоится 2 марта 2013 года.

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