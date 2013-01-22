Как защищаться дольщику при банкротстве застройщика

Об особенностях банкротства застройщиков и защиты прав дольщиков, а также о погашении задолженности по выплате заработной платы на предприятиях-банкротах расскажут специалисты областного Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в рамках прямой линии.
Жители региона узнают о полномочиях Управления при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере несостоятельности (банкротства), об установленной законодательством РФ ответственности арбитражных управляющих, о правах участников строительства при признании застройщика банкротом и правах работников при признании работодателей банкротами, сообщает пресс-центр Управления.
На вопросы участников прямой линии ответит заместитель начальника отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Вячеслав Николаевич Санников.
Прямая телефонная линия состоится 24 января 2013 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43.