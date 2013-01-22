Как защищаться дольщику при банкротстве застройщика

Об особенностях банкротства застройщиков и защиты прав дольщиков, а также о погашении задолженности по выплате заработной платы на предприятиях-банкротах расскажут специалисты областного Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в рамках прямой линии.