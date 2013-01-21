Более 1,5 тысяч бюджетников улучшили жилищные условия с помощью господдержки

Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Напомним, в декабре губернатор области Владимир Якушев говорил о 800 участниках программы, бюджетное финансирование которой уже предусмотрено.
С начала действия жилищной программы государственной поддержкой при приобретении жилья для бюджетников уже воспользовались 1597 человек Тюмени и Тобольска. Общая площадь приобретенного ими жилья составила 72,5 тысяч квадратных метров.
Программа поддержки работников бюджетной сферы при приобретении жилья стартовала в марте 2011 года. Ее участниками могут стать работники бюджетных учреждений. Главное условие – они должны состоять на учете нуждающихся в жилье, и общий стаж работы в бюджетных учреждениях должен быть не менее десяти лет. Участники программы получают из областного бюджета социальные выплаты в размере 400 тысяч рублей. При наличии у них детей в возрасте до 23 лет размер господдержки увеличивается на 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, работники бюджетной сферы, получившие свидетельства о предоставлении социальной выплаты могут воспользоваться льготным займом в размере до одного миллиона рублей под 1% годовых со сроком погашения до 10 лет.
Немаловажным моментом в программе является предоставление участникам программы дополнительной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении (усыновлении) ребенка в период действия договора ипотечного жилищного кредита или займа. Этой мерой поддержки за время реализации программы уже воспользовались 17 человек.
Срок действия выданных свидетельств составляет 12 месяцев. В течение этого времени бюджетники подыскивают и приобретают подходящее жилье.