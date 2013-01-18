Жилья в области вводят все больше

Эти вопросы обсуждали накануне на заседании расширенной коллегии, состоявшейся в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
Ввод жилья в Тюменской области по итогам 2012 года составил, по предварительной оценке статистики, 1 млн 363,7 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.
В течение 2012 года услуги в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество получило порядка 700 тысяч заявителей. «Было зарегистрировано более 380 тысяч прав, сделок, ограничений прав, что на 3,5 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил и.о. руководителя областного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Владимир Кораблёв.
Евгений Заболотный остановился на вопросах совместной деятельности органов власти Тюменской области и Росреестра.
«По вводу жилья на человека Тюменская область вплотную приблизилась к отметке в один квадратный метр жилья на человека. И по этому показателю регион является безусловным лидером в России», - подчеркнул он, передает его слова пресс-служба Главного управления строительства области.
Огромную роль в развитии рынка жилья играют государственные программы, реализуемые в регионе. В 2012 году, например, сумма выделенных на них средств достигла 8,5 млрд. рублей. За счет этих средств в области для различных категорий льготников, таких как дети-сироты, ветераны ВОВ, инвалиды, работники бюджетной сферы и молодые семьи, было приобретено порядка 8 тысяч квартир. А это большая работа и для Тюменского управления Росреестра.
В наступившем году, по словам заместителя губернатора, объемы ввода жилья еще увеличатся. «Мы будем делать все, чтобы в области было как можно меньше ветхого и аварийного жилья, чтобы были обеспечены жильем дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, другие категории граждан», - подчеркнул он и уточнил, что необходимые средства на эти цели уже заложены в бюджете.
Рассказал Евгений Заболотный и о том, что в прошлом году Тюменская область серьезно продвинулась в части решения проблем долгостроев. «За год благодаря совместной работе правительства Тюменской области, областной прокуратуры, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области было введено в эксплуатацию более 20 проблемных домов, - подчеркнул он. – Из 53 домов, являвшихся проблемными на начало 2012 года, на сегодняшний день таковыми можно считать только 6. По остальным была проведена большая юридическая работа. И сегодня строительство этих объектов ведется в соответствии с новыми утвержденными графиками, а дольщики имею четкое представление о том, когда они станут владельцами своих квартир».
Заместитель губернатора Тюменской области поблагодарил коллектив Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за взаимодействие и вклад, внесенный в решение этих проблем. «Вы всегда стоите на защите прав людей, ведь за каждым зарегистрированным объектом стоят жители Тюменской области, - подчеркнул замгубернатора.