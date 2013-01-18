Жилья в области вводят все больше

Рассказал Евгений Заболотный и о том, что в прошлом году Тюменская область серьезно продвинулась в части решения проблем долгостроев. «За год благодаря совместной работе правительства Тюменской области, областной прокуратуры, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области было введено в эксплуатацию более 20 проблемных домов, - подчеркнул он. – Из 53 домов, являвшихся проблемными на начало 2012 года, на сегодняшний день таковыми можно считать только 6. По остальным была проведена большая юридическая работа. И сегодня строительство этих объектов ведется в соответствии с новыми утвержденными графиками, а дольщики имею четкое представление о том, когда они станут владельцами своих квартир».