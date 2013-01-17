В Тюмени меняют погоду на бонус

Как известно январь – месяц, щедрый на морозы, особенно это проявляется у нас в Сибири, когда столбик термометра падает до -35 и ниже. В такую погоду зимние забавы - горки, коньки, снегоходы и лыжи не актуальны, одно в лютую стужу хочется - дома сидеть и чай с баранками пить. И мы, зимой, как никогда, обращаем внимание на прогноз погоды, каждый раз ожидая услышать новость о возможном потеплении.
Какая же все – таки ценность у зимней суровой погоды? На этот вопрос нашла ответ строительная компания «Меридиан Констракшн», которая предлагает обменять отрицательную температуру на положительный бонус при покупке.
«Меняем погоду на скидку» - с таким задорным лозунгом начала работать строительная компания «Меридиан Констракшн» после продолжительных новогодних праздников. Температура столбика термометра день ото дня не радует своими показаниями. После двадцатых чисел прогнозы обещают в Тюмени за -30 о С. Зато это обстоятельство придется по нраву тем, кто в ближайшее время собирается приобрести недвижимость.
Акция действует только в январе 2013 года и всем желающим сэкономить деньги при помощи морозного воздуха, следует поторопиться. Предложение распространяется на все квартиры, реализуемые застройщиком «Меридиан Констракшн», кроме квартир расположенных в жилом доме «Добрый».
Напомним, сегодня компания реализует четыре проекта в трех районах города: строительство жилого квартала «Новый Мыс», жилого дома «Добрый», домов «На Широтной» и «В Восточном-2». В общем у строительной компании богатый выбор: около 800 квартир. Среди такого разнообразия каждый сможет выбрать для себя доступную квартиру в удобном для жизни районе и планировку, которая «придется по душе». Большое значение имеет, конечно, и привлекательная цена, а также наличие демократичных вариантов оплаты, которые предлагает своему покупателю компания: рассрочки, отсрочки платежа, оплата с использование средств, выделенных на приобретение жилья в рамках федеральной программы «Жилье» и с использованием сертификата «Материнский капитал».
Акция «Меняем погоду на скидку» рассчитана на покупателей, приобретающих квартиру, как с использованием ипотечных средств банков-партнеров*, так и на тех, кто оплачивает стоимость квартиры сразу.
Итак, почем сегодня погода? Скидка формируется исходя из следующего равенства: «-1о C» = скидке в размере 1000 рублей. Пример: если на улице температура -30о C то скидка наприобретаемую квартиру в рамках акции составит 30 000 рублей. Для предоставления скидки будущим покупателям показания температуры в Тюмени фиксируется ежедневно отделом продаж «Меридиан Констракшн» с независимого интернет источника http://www.gismeteo.ru, в течение периода действия акции по состоянию на начало рабочего дня. Клиент приобретает скидку в день посещения одного из офисов ООО "Меридиан Констракшн". Спешите посетить офисы продаж компании до конца января 2013 г. и пусть ваши жизненные прогнозы непременно сбудутся!
«В доме «В Восточном-2» мы купили однокомнатную квартиру для сына, - делится приятной покупкой клиент «Меридиан Констракшн» Татьяна Очинарова. – Рассматривали много экономичных вариантов, в том числе и на вторичном рынке, но остановились на этом предложении: и район удобен – сыну быстро можно добраться до работы, и квартира понравилась – с хорошей лоджией и функциональной планировкой. Сделку оформили быстро, без проблем, с помощью ипотеки Сбербанка».
На правах рекламы
Проектная декларация размещена на сайте www.meridian72.ru.