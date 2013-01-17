В Тюмени меняют погоду на бонус

Как известно январь – месяц, щедрый на морозы, особенно это проявляется у нас в Сибири, когда столбик термометра падает до -35 и ниже. В такую погоду зимние забавы - горки, коньки, снегоходы и лыжи не актуальны, одно в лютую стужу хочется - дома сидеть и чай с баранками пить. И мы, зимой, как никогда, обращаем внимание на прогноз погоды, каждый раз ожидая услышать новость о возможном потеплении.