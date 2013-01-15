Жители Тарман против нового строительства

В Тарманах начато новое строительство: пять 10-этажных домов плотной стеной растут во дворе улиц Маршака, 4, Малышева, 35, затрагивая дома по улице Бирюзова, 10 и 12. Проживающие там тюменцы в количестве 118 человек против такого строительства. Они организовали инициативную группу из 7 горожан.
«В ноябре строители огородили территорию будущей застройки, завезли стройматериалы и начали вбивать сваи», - сообщает в открытом письме одна из членов инициативной группы Мария Иждавлетова. «Для жителей поселка это стало полной неожиданностью. Как по сердцу ножом нам эта стройка на клумбах. Такой был парк!», - вздыхает она, комментируя.
«Дело в том, что стройка идет на территории детской волейбольной и футбольной площадки, детского турника, сквера с тополями, в котором стояли лавочки и были разбиты 4 клумбы с цветами. Нас, жителей, просто шокировало то, что раньше деревья (тополя) пересчитывали, ухаживали за ними, переписывали, приезжали городские службы и высаживали клумбы. В этом месте постоянно прогуливались беременные мамочки и дети. Там все время слышался детский смех играющих в футбол. В парке стояло 3 лавочки с красивыми чугунными завитками и спинками и красивые мусорные корзинки. Строители вырубили около 10 тополей, около 30 тополей и 20 кленов еще стоит», - пишет в письме Мария.
Как объясняет девушка, проект, который жители Тарман нашли на просторах интернета, подразумевает строительство пяти 10-этажных домов, которые должны стоять торцами к существующим там жилым домам, но по факту дома строятся одной большой «сосиской» и полностью закрывают свет существующим постройкам. Новый дом будет на расстоянии от дома по улице Маршака, 4 не более 30 метров, а от Малышева, 35 не более 20 метров!
Многих жителей поселка волнует сложившаяся ситуация. На сход граждан пришли 118 горожан.
Инициативная группа граждан уже отправила письма в управу Ленинского АО, замглавы администрации города Л. Теплоуховой. В ответ получили информацию о том, что застройщик имеет разрешение на строительство и земельный участок под него отведен законно. Отправлены письма губернатору области и прокурору Ленинского АО города Тюмени. Пока ответов нет.
Также инициативные граждане побывали на приеме у депутата Олега Чемезова, который сказал, что строительство законно, сославшись на информацию департамента градостроительной политики. На приеме в администрации города сотрудники того же департамента подтвердили информацию.
«Сегодня мы запросили протокол публичных слушаний, которые, как нам говорят, проходили и проект застройки, - сообщила Мария Иждавлетова, - Нам обещают ответить через 30 дней. Но мы не можем столько ждать, потому что сваи продолжают забивать», - расстраивается девушка.
Сейчас инициативная группа продолжает ждать ответов на запросы и продумывает следующие шаги. Жители уверены, что такого строительства под их окнами не должно быть.