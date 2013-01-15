Жители Тарман против нового строительства

«Дело в том, что стройка идет на территории детской волейбольной и футбольной площадки, детского турника, сквера с тополями, в котором стояли лавочки и были разбиты 4 клумбы с цветами. Нас, жителей, просто шокировало то, что раньше деревья (тополя) пересчитывали, ухаживали за ними, переписывали, приезжали городские службы и высаживали клумбы. В этом месте постоянно прогуливались беременные мамочки и дети. Там все время слышался детский смех играющих в футбол. В парке стояло 3 лавочки с красивыми чугунными завитками и спинками и красивые мусорные корзинки. Строители вырубили около 10 тополей, около 30 тополей и 20 кленов еще стоит», - пишет в письме Мария.