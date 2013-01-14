Число долгостроев в Тюмени сократилось до шести

За прошлый год официально введены в эксплуатацию 24 проблемных дома. В списке долгостроев осталось 6 домов, вопросы по которым еще не до конца решены. «Это наиболее сложные объекты», — рассказал замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный на встрече с дольщиками дома на Войновке (компании «Сиб-Строй») в декабре.
Напомним, в 2010 году в области было зарегистрировано 67 долгостроев, на начало 2012 года их количество составляло 53 объекта. И за год цифра сократилась до 6. Все они сосредоточены в областном центре.
Последними введены в эксплуатацию многоквартирные дома на улице Миусской-Короленко, а также вставка на Мельникайте-Геологоразведчиков. Покупатели первого дома объединились в ЖСК и достраивали дом, а второй объект доводила до завершения строительная компания.
Третья очередь строительства дома компании «Сиб-Строй», достраиваемая силами «Тюменской домостроительной компании», на Войновке 29 декабря получила заключение о его соответствии техническим регламентам и проектной документации. «Сейчас идет процедура ввода», - сообщили в Главном управлении строительства области. Переживать дольщикам не стоит, так считает и инициативная группа дольщиков. Продолжается также строительство четвертой очереди, ввести в эксплуатацию которую планируют в первом квартале 2013 года. Пятая очередь объекта пока в планах.
Отметим, что в РФ уже утвержден новый закон о страховании ответственности застройщика, требования к застройщикам, реализующим объекты по договорам долевого участия, ужесточаются. «Этот механизм должен избавить нас в будущем от недобросовестных застройщиков», — подчеркнул Заболотный.
На фото четвертая очередь объекта "Сиб-Строй"