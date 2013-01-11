На Лесобазе построят квартал частных домов с торговым центром

На озеленение, как на важный элемент городской жизни, Ирина Николаевна обратила особое внимание и уточнила, что всего в квартале будет озеленено 0,16 га: возле бытовых и торговых объектов, а также вдоль проезжих частей, улиц и дорог. Добавим, что улицу Западно-Сибирскую из улицы районного назначения значения предполагают перевести в магистраль городского назначения.