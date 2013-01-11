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На Лесобазе построят квартал частных домов с торговым центром

11 января 2013, 12:51
В районе Лесобазы города Тюмени появится новый квартал малоэтажной застройки, особенностью которого будет торговый центр. Проект планировки накануне обсудили участники публичных слушаний.

Представитель компании-разработчика Ирина Савичева доложила, что в квартале, ограниченном улицами Западно-Сибирской, Бирюзовой, Рябиновой и с востока проездом, расположится индивидуальная жилая застройка и объекты торгового и бытового назначения. Все они будут обеспечены инженерными сетями от существующих источников по проектируемым носителям.

По словам проектировщика, в границах квартала все объекты капстроительства будут обеспечены обособленными проездами. Торговые и бытовые объекты займут 1 га – это будет торговый центр с парковочными местами и озеленением.

На озеленение, как на важный элемент городской жизни, Ирина Николаевна обратила особое внимание и уточнила, что всего в квартале будет озеленено 0,16 га: возле бытовых и торговых объектов, а также вдоль проезжих частей, улиц и дорог. Добавим, что улицу Западно-Сибирскую из улицы районного назначения значения предполагают перевести в магистраль городского назначения.

Предложенным проектом откорректированы красные линии, установлены параметры планируемых объектов, уточнены характеристики инженерной и транспортной инфраструктур. У присутствующих сотрудников департамента градостроительной политики возникали по ходу слушаний уточняющие вопросы, ответы на которые разработчик давал сразу. Жителей на публичных слушаниях не присутствовало.

#Новости#Лесобаза#Публичные слушания#Недвижимость#Женя#Общество
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