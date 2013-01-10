В Тюменском районе растет объем ввода жилья

По предварительным итогам 2012 года в Тюменском районе, обеспеченность жильем увеличилась на 3,6% к уровню прошлого года и составила 23 квадратных метра на человека, при федеральном нормативе 24,2 квадрата.
В октябре – ноябре 2012 года введено 18,2 тысяч квадратных метров жилых домов, что составляет 19% от общего ввода жилья с начала года (95,2 тысячи квадратных метров). По состоянию на 01.12.2012 года доля индивидуальных жилых домов в общем объеме по сравнению с 3-м кварталом увеличилась на 2,7 %. Росту данного показателя способствовала реализация мер государственной поддержки по обеспечению жильем, сообщает управление информполитики Тюменского района.
По состоянию на 24.12.2012 свои жилищные условия улучшили 75 работников бюджетной сферы, 9 ветеранов Великой Отечественной войны, дети-сироты в количестве 52-х человек, а так же 42 молодых специалиста, привлекаемых для работы в различных сферах экономики района, включая агропромышленный комплекс. Накануне новогодних праздников были сданы еще 2 жилых дома в Горьковском муниципальном образовании. Ключи от новых квартир получили 33 семьи.