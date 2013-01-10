В Тюменском районе растет объем ввода жилья

В октябре – ноябре 2012 года введено 18,2 тысяч квадратных метров жилых домов, что составляет 19% от общего ввода жилья с начала года (95,2 тысячи квадратных метров). По состоянию на 01.12.2012 года доля индивидуальных жилых домов в общем объеме по сравнению с 3-м кварталом увеличилась на 2,7 %. Росту данного показателя способствовала реализация мер государственной поддержки по обеспечению жильем, сообщает управление информполитики Тюменского района.