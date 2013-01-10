Пострадавшим от взрыва на Лесобазе компенсируют потери. Подъезды будут демонтировать

Сегодня на заседании штаба доложили, что проведено комиссионное обследование квартир специалистами департамента городского хозяйства и департамента безопасности жизнедеятельности, с составлением акта по каждой квартире. Так, в одном подъезде из 18 обследованных квартир в одной выполнен полный ремонт, а в трех – частичный. 14 квартир стоят без ремонта. Из 6 обследованных квартир второго подъезда в двух выполнен полный ремонт, а в четырех – его нет. Всего за два дня обследовано 38 квартир, из них в 3 квартирах выполнен полный ремонт, в 9 - частичный ремонт, в 26 квартирах ремонт не проводился.