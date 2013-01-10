Пострадавшим от взрыва на Лесобазе компенсируют потери. Подъезды будут демонтировать

Работы ведутся полным ходом и завершатся нескоро.
Напомним, взрыв в многоэтажке на Лесобазе произошел 26 декабря прошлого года. Новоселы делали ремонты и в одной из квартир на седьмом этаже второго подъезда, вследствие нарушения техники безопасности при установке натяжных потолков, случилось неожиданное – взорвался газовый баллон объемом 50 литров. Пострадало шесть квартир, разрушены перекрытия пола, межквартирные и уличные стены.
Поскольку дом был введен в эксплуатацию совсем недавно – в октябре 2012 года, заселились в него к декабрю только три семьи. Одна семья после взрыва выехала в другое жилье, двум другим предоставили площади в гостинице «Колос». На месте был организован оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.
Сегодня на заседании штаба доложили, что проведено комиссионное обследование квартир специалистами департамента городского хозяйства и департамента безопасности жизнедеятельности, с составлением акта по каждой квартире. Так, в одном подъезде из 18 обследованных квартир в одной выполнен полный ремонт, а в трех – частичный. 14 квартир стоят без ремонта. Из 6 обследованных квартир второго подъезда в двух выполнен полный ремонт, а в четырех – его нет. Всего за два дня обследовано 38 квартир, из них в 3 квартирах выполнен полный ремонт, в 9 - частичный ремонт, в 26 квартирах ремонт не проводился.
Все новогодние каникулы из пострадавшего дома вывозили вещи из 15 квартир. По каждой составлялись акты, сообщает пресс-секретарь администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина. На сегодняшний день 16 граждан уже получили материальную помощь, приняты документы на выплату хозяевам еще 5 квартир. Шести гражданам предоставлены средства на аренду жилья. И заявления продолжают поступать.
Ситуация у каждого разная. Некоторые владельцы квартир брали на покупку ипотеку (поэтому, кстати, их квартиры застрахованы), кто-то еще не оформил жилье в собственность, другие не являются собственниками по документам, но утверждают, что родственники, и т.д. «Заявления поступают довольно честные. После проверки предоставленной хозяевами квартир информации, отказов в выплате практически нет. Недовольных граждан тоже нет», - отмечает пресс-секретарь городской администрации.
Быстро такая сложная ситуация не разрешится. Напомним, что по факту взрыва в жилом доме на Лесобазе возбуждено уголовное дело, что означает массу различных экспертиз, в том числе и судебно-медицинская и техническая. Но, скорее всего, оба пострадавших подъезда будут разобраны.
«Пока есть угроза элементов обрушения, экспертов в дом пускать нельзя», - говорит Гульнара Сидоркина. А экспертиза – дело небыстрое. «Случай на Лесобазе сложнее того, что произошел несколько лет назад на Пермякова. Там взрыв произошел в крайнем подъезде. Таким образом, дом из шестиподъездного стал пятиподъездным. Здесь же нарушен конструктив между вторым и первым подъездом – взрыв произошел во втором. Разбирать начнут со второго подъезда, но первый не могут не зацепить», - говорит она со ссылкой на мнение экспертов.