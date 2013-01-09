Территорию за комплексом «Калинка» рассмотрят на публичных слушаниях

С материалами информационного характера по проекту планировки можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, к. 102, понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00). Предложения и замечания по проекту планировки принимаются там же с понедельника по четверг с 7.45 до 19.00, перерыв – с 13 до 14 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний.