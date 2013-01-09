Территорию за комплексом «Калинка» рассмотрят на публичных слушаниях

Сегодня за зданием многофункционального комплекса «Калинка» расположен частный сектор, гаражи и дома, в основном, до пяти этажей.
На мероприятие приглашаются жители города Тюмени, проживающие или зарегистрированные по месту жительства на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, а также иные заинтересованные лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта, информирует пресс-служба администрации города.
Публичные слушания пройдут 4 февраля 2013 года с 16 до 17 часов в конференц-зале департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, к. 210).
С материалами информационного характера по проекту планировки можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, к. 102, понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00). Предложения и замечания по проекту планировки принимаются там же с понедельника по четверг с 7.45 до 19.00, перерыв – с 13 до 14 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний.
Завтра, 10 января, там же, в здании департамента состоятся публичные слушания по проектам планировок районов: в границах улиц Западно-Сибирской – Бирюзовой – Рябиновой – в 16.00 часов; в границах улиц Широтной – Задорожной (вдоль индивидуальной жилой застройки с южной стороны) – в 17.00 часов.