Эксперт расскажет про квартиры, планировки и стоимость жилья «ТДСК»

Покупка квартиры – дело важное, у кого-то такая сделка совершается раз или два в жизни. К выбору жилья подходить нужно основательно: изучить рынок, познакомиться с застройщиками Тюмени, задать интересующие вопросы.
Один из крупнейших застройщиков Тюмени идет навстречу своим клиентам. Начальник отдела продаж ОАО «Тюменская домостроительная компания» Андрей Сурмай готов ответить на вопросы по цене готовых квартир, по планировкам, способам покупки недвижимости, а также по перспективным планам компании в специальном разделе «Консультации».
Напомним, «ТДСК» строит многоквартирные дома в Тюмени уже 48 лет. Это надежный застройщик, заслуживший доверие покупателей за долгие годы работы. За последние несколько лет компания выстроила жилые кварталы в Тюменском и Восточном-2 микрорайонах. Сейчас компания продолжает строительство многоэтажных домов в жилом комплексе «Малахово» и завершила возведение детского сада там же на Широтной, 190 корпус 3.
Отметим также, что «ТДСК» в прошлом году отказалась от продажи квартир по договорам долевого участия и теперь реализуют только готовое жилье.
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