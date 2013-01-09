Эксперт расскажет про квартиры, планировки и стоимость жилья «ТДСК»

Напомним, «ТДСК» строит многоквартирные дома в Тюмени уже 48 лет. Это надежный застройщик, заслуживший доверие покупателей за долгие годы работы. За последние несколько лет компания выстроила жилые кварталы в Тюменском и Восточном-2 микрорайонах. Сейчас компания продолжает строительство многоэтажных домов в жилом комплексе «Малахово» и завершила возведение детского сада там же на Широтной, 190 корпус 3.