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33 новосела отметят новый год в новых квартирах

29 декабря 2012, 16:00
В Горьковском муниципальном образовании отмечают новоселье. Ключи от нового жилья накануне получили 33 семьи.

Сразу два новых дома были построены в этом году в Горьковском муниципальном образовании. Застройщиками стали ЗАО «Корпорация Кольцо» и ООО «Соцжилстрой». Дом на 19 квартир расположился на улице Совхозной, а 23-квартирный дом получил адрес ул. Школьная 4а.

Большинство семей новоселов – переселенцы из ветхого и аварийного жилого фонда. Благодаря одноименной региональной программе новогодние праздники они будут встречать в новых квартирах. На очереди работники бюджетной сферы. Они справят новоселье уже в будущем году.

Торжественная церемония вручения ключей прошла в сельском Доме культуры. Служители муз приготовили для новоселов концертную программу, сообщает управление информполитики.

«Благодаря вводу нового жилья в Горьковском муниципальном образовании мы ликвидируем три дома из аварийного жилого фонда. Если говорить о районе в целом, то по состоянию на 20 декабря в районе введено в эксплуатацию порядка 105 тысяч квадратных метров жилья. Мы благодарны губернатору и правительству области за поддержку наших усилий по решению жилищной проблемы. Реализация жилищных программ будет продолжена и дальше. На будущий год мы планируем ввести в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилья», - прокомментировал событие глава Тюменского района Владимир Гультяев.

#Новости#Новоселье#Тюменский район#Недвижимость#Женя#Общество
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