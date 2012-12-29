33 новосела отметят новый год в новых квартирах

«Благодаря вводу нового жилья в Горьковском муниципальном образовании мы ликвидируем три дома из аварийного жилого фонда. Если говорить о районе в целом, то по состоянию на 20 декабря в районе введено в эксплуатацию порядка 105 тысяч квадратных метров жилья. Мы благодарны губернатору и правительству области за поддержку наших усилий по решению жилищной проблемы. Реализация жилищных программ будет продолжена и дальше. На будущий год мы планируем ввести в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилья», - прокомментировал событие глава Тюменского района Владимир Гультяев.