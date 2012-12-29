33 новосела отметят новый год в новых квартирах

Сразу два новых дома были построены в этом году в Горьковском муниципальном образовании. Застройщиками стали ЗАО «Корпорация Кольцо» и ООО «Соцжилстрой». Дом на 19 квартир расположился на улице Совхозной, а 23-квартирный дом получил адрес ул. Школьная 4а.
Большинство семей новоселов – переселенцы из ветхого и аварийного жилого фонда. Благодаря одноименной региональной программе новогодние праздники они будут встречать в новых квартирах. На очереди работники бюджетной сферы. Они справят новоселье уже в будущем году.
Торжественная церемония вручения ключей прошла в сельском Доме культуры. Служители муз приготовили для новоселов концертную программу, сообщает управление информполитики.
«Благодаря вводу нового жилья в Горьковском муниципальном образовании мы ликвидируем три дома из аварийного жилого фонда. Если говорить о районе в целом, то по состоянию на 20 декабря в районе введено в эксплуатацию порядка 105 тысяч квадратных метров жилья. Мы благодарны губернатору и правительству области за поддержку наших усилий по решению жилищной проблемы. Реализация жилищных программ будет продолжена и дальше. На будущий год мы планируем ввести в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилья», - прокомментировал событие глава Тюменского района Владимир Гультяев.