nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В начале года в Тюмени будет введено еще 3 детсада

28 декабря 2012, 15:32
В первых месяцах года для детей областного центра откроют двери 3 обновленных детских сада. На улицах Киевская, Рижская и 50 лет Октября.

А также будет веден в эксплуатацию построенный в Восточном-3 микрорайоне детский сад.

Об этом сегодня на открытии очередного отремонтированного детского сада сказал глава администрации города Тюмени Александр Моор.

По его словам, 3 дошкольных учреждения, которые будут введены в январе-феврале 2013 года, - это те, которые ремонтировались в 2012 году.

В 2013 году будет поставлено в ремонт еще 4 детских сада, проектно-сметная документация для которых уже выполнена (по улицам Мурманская, Рижская, 82, Куйбышева и в микрорайонах).

Кроме этого строятся и будут вводиться в эксплуатацию в 2013 году новые детские сады. Так, в феврале-марте будет введен детский сад в жилом комплексе «Малахово» (Восточный-3), выстроенный силами компании ТДСК. Также строятся детсады в Заречном, Тюменском-3. В следующем году начнется строительство детсада в Тюменском-2 и другие, сообщил глава администрации.

#Новости#Александр Моор#Детские сады#Социальные объекты#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25