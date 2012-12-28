В начале года в Тюмени будет введено еще 3 детсада

Кроме этого строятся и будут вводиться в эксплуатацию в 2013 году новые детские сады. Так, в феврале-марте будет введен детский сад в жилом комплексе «Малахово» (Восточный-3), выстроенный силами компании ТДСК. Также строятся детсады в Заречном, Тюменском-3. В следующем году начнется строительство детсада в Тюменском-2 и другие, сообщил глава администрации.