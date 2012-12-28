Мошенник продал участок пенсионерки, похитив у нее документы

По решению суда аферист заключен под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.