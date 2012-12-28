Мошенник продал участок пенсионерки, похитив у нее документы

В суд направлено уголовное дело: 50-летний мошенник похитил у 71-летней тюменки документы на участок в дачном товариществе «Русское поле» стоимостью 720 тысяч рублей.
Следствие полагает, что в июне 2011 г. Акиф Эйвазов похитил у жительницы Тюмени правоустанавливающие документы на земельный участок в дачном товариществе «Русское поле» и передал их дельцу для изготовления поддельной генеральной доверенности на право распоряжения указанным участком.
Став обладателем доверенности, которая позволяла ему от имени пожилой женщины распоряжаться землей, 23 июля мошенник, находясь в помещении нотариальной конторы, передоверил своих полномочия знакомому юристу, за что получил от него 250 тысяч рублей. Впоследствии юрист продал землю своему брату, информирует областная прокуратура.
По оценке, стоимость участка пожилой тюменки составляет 720 тысяч рублей.
По решению суда аферист заключен под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.