200 семей Тюменского района получат свидетельства «Молодой семьи»

С 19 сентября 2012 года начались мероприятия по реализации на территории Тюменского муниципального района подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 2012 года. В основной список включено 200 молодых семей, в резервный список – 162 молодые семьи.
Об итогах реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на заседании Совета по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» рассказал заместитель главы Тюменского района Владимир Шевченко.
По его словам в 2011 году в районе было выдано 236 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья молодым семьям.
В настоящее время областным управлением строительства и господдержки выдано 192 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Из них: 90 свидетельств выдано на приобретение жилого помещения, 97 свидетельств на строительство индивидуальных жилых домов на территориях поселений района, 5 свидетельств на строительство домов в поселке Молодежном, сообщает районное управление информационной политики.
«Мы видим большой интерес к жилищному строительству со стороны молодых семей Тюменского района. Сегодня государство оказывает серьезную поддержку таким семьям. Наша общая задача помочь молодежи закрепиться на селе, обеспечить людей необходимой поддержкой для участия в специализированных программах», - отметил подводя итоги работы Совета, глава Тюменского района Владимир Гультяев.