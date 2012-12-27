200 семей Тюменского района получат свидетельства «Молодой семьи»

В настоящее время областным управлением строительства и господдержки выдано 192 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Из них: 90 свидетельств выдано на приобретение жилого помещения, 97 свидетельств на строительство индивидуальных жилых домов на территориях поселений района, 5 свидетельств на строительство домов в поселке Молодежном, сообщает районное управление информационной политики.