Дольщики долгостроя на Войновке скоро получат ключи от квартир

«Была в своей квартире - осталась довольна! ТДСК - МОЛОДЦЫ!!! Потолки ровненькие, беленькие. Про стяжку ничего не могу сказать, визуально все ровно, линолеум лежит хорошо. <> в каждой комнате пожарная сигнализация. Установлены металлические двери, есть домофон в каждой квартире, причем его при мне настраивали и прозванивали квартиры. Неплохой унитаз, ванна акриловая 1,5м. На мой взгляд много работы предстоит по электрике, т.к. розеток мало, в странных местах и по старым стандартам сделаны. Радиаторы чугунные. Подъезд выкрашен в нежно розово-персиковый цвет, чистенько и очень светло», - сообщает представитель инициативной группы дольщиков Наталья, уточняя, что есть несовпадение квартир по площади.