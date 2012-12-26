Дольщики долгостроя на Войновке скоро получат ключи от квартир

Желание получить-таки долгожданную жилплощадь некоторые из них загадали, когда на стройплощадку вышел новый подрядчик – ТДСК.
Третья очередь строительства фактически завершена.
«29 числа мы выдаем заключение о его соответствии техническим регламентам и проектной документации, то есть таким образом подтверждаем, что дом готов», - подтверждают в Главном управлении строительства по Тюменской области. То есть готова третья очередь строительства – 77 дольщиков получат ключи в ближайшем будущем. 117 Дольщиков четвертой очереди пока наблюдают за продолжающимся активно строительством.
«Была в своей квартире - осталась довольна! ТДСК - МОЛОДЦЫ!!! Потолки ровненькие, беленькие. Про стяжку ничего не могу сказать, визуально все ровно, линолеум лежит хорошо. <> в каждой комнате пожарная сигнализация. Установлены металлические двери, есть домофон в каждой квартире, причем его при мне настраивали и прозванивали квартиры. Неплохой унитаз, ванна акриловая 1,5м. На мой взгляд много работы предстоит по электрике, т.к. розеток мало, в странных местах и по старым стандартам сделаны. Радиаторы чугунные. Подъезд выкрашен в нежно розово-персиковый цвет, чистенько и очень светло», - сообщает представитель инициативной группы дольщиков Наталья, уточняя, что есть несовпадение квартир по площади.
Напомним, строительство дома было начато в 2006 году силами ООО «Сиб-Строй». В 2008 строительство было приостановлено. Дольщики вышли на митинг, а застройщик вступил в процедуру банкротства, но позже компания восстановилась и вышла из статуса банкрота. Не раз участники строительства, которое практически не продолжалось, выходили на площадь города с требованием разобраться с застройщиком и помочь в ситуации. В управлении строительства велись частые встречи с дольщиками, разрабатывались механизмы вовлечения нового подрядчика.
ТДСК в качестве подрядной организации вышла на объект в октябре 2012 года. Работы велись в три смены и сейчас продолжаются активными темпами. Ввести в эксплуатацию четвертую очередь планируют в первом квартале 2013 года.
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