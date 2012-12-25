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Рядом с клубом «Мираж» строят гостиницу?

25 декабря 2012, 12:07
Предметами рассмотрения публичных слушаний в конце декабря станет строящийся гостиничный комплекс на Пермякова, здание театра «Ангажемент», несколько подстанций ОАО «Тюменьэнерго» и частное строительство в «Суходолье».

Предметами рассмотрения публичных слушаний в конце декабря станет строящийся гостиничный комплекс на Пермякова, здание театра «Ангажемент», несколько подстанций ОАО «Тюменьэнерго» и частное строительство в «Суходолье».

Горожан приглашают на публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков.

Предложения и замечания по подлежащим обсуждению вопросам участники публичных слушаний могут направить в департамент: в понедельник – четверг – с 7.45 до 19 часов, в пятницу – с 8 до 18 часов; а также высказать в день и время проведения публичных слушаний, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.

Мероприятие состоится 28 декабря с 14 до 15 часов в Малом зале заседаний, расположенном по адресу: ул. Первомайская, 20 (2-й этаж).

С перечнем вопросов можно ознакомиться здесь .

#Новости#ВК Тюмень#Публичные слушания#Недвижимость#Женя#Общество
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