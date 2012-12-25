Рядом с клубом «Мираж» строят гостиницу?

Предложения и замечания по подлежащим обсуждению вопросам участники публичных слушаний могут направить в департамент: в понедельник – четверг – с 7.45 до 19 часов, в пятницу – с 8 до 18 часов; а также высказать в день и время проведения публичных слушаний, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.